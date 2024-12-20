Очевидцы засняли последствия столкновения трёх фур под Волгоградом





В Камышинском районе Волгоградской области на фоне ухудшения погодных условий произошло массовое ДТП с участием трёх фур и легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла на 474-м километре трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград». Её последствия очевидцы засняли на видео.





По информации свидетелей, одна из фур пошла на обгон, но задела другой большегруз. Столкновение вызвало череду повторных ДТП. В результате один грузовик вылетел на обочину, протаранив отбойник, в него следом врезался легковой автомобиль. Далее по трассе разбились ещё два грузовика и легковушка.

Отметим, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», на данном участке трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» в настоящее время образовался затор. Движение осложнено в обоих направлениях.

Фото и видео: Жесть. Камышин / t.me