Под Волгоградом саратовскую трассу перевели на «реверс» из-за массового ДТП





20 декабря в Камышнинском районе Волгоградской области на трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград» столкнулись три фуры и два легковых автомобиля. Как сообщает ИА «Веста 102», из-за массовой аварии Госавтоинспекция была вынуждена ввести на участке дороги в границах Уметовского сельского поселения реверсное движение автомобилей.

- В 10:15 на 474 км федеральной автодороги Р-228 произошло столкновение пяти транспортных средств. В аварии пострадали грузовики Volvo, Mercedes и КамАЗ, а также легковые автомобили Datsun и Lada (ВАЗ) 2110. Сейчас здесь временно применяется реверсивная схема движения. Регулировку осуществляют сотрудники Госавтоинспекции, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По сообщениям очевидцев, спровоцировать ДТП мог водитель одной из фур, совершая обгон.

Отметим, по счастливому стечению обстоятельств, в ДТП удалось избежать пострадавших.

Фото: Жесть. Камышин / t.me