В Волгограде четвертые сутки ищут 18-летнего подростка





В Волгограде пропал 18-летний Денис Михайличенко. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», молодой человек вышел из дома 17 декабря и больше о его местоположении ничего неизвестно.

Приметы: рост 176 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза.

В день исчезновения Денис предположительно был одет в темный жилет, черные джинсы и кроссовки.

Если вам что-либо известно о местоположении Дениса Михайличенко, сообщите информацию по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me