Высота 102. Подкаст

«Раньше я не чувствовал себя дома»: русский американец Райан Добсон – в подкасте ИА «Высота 102»

Высота 102. Подкаст 20.12.2024 20:45
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20.12.2024 20:45

После десяти лет жизни в Волгограде американец Райан Добсон уже смело называет себя местным жителем. Преподаватель английского языка говорит, что именно здесь, в городе-герое на Волге, он наконец почувствовал себя дома. Привык к суровому ветру и знаменитой мошке, полюбил бесконечную степь и нашел свои места силы. 

Почему из всех городов России он выбрал именно Волгоград? Как его близкие приняли решение о переезде? И зачем ему пришлось учить название всех кремлевских башен? Об этом русский американец рассказал в новом выпуске «Высота 102. Подкаст».




Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102» 

Беседовала Виктория Чумакова 

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