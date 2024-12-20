После десяти лет жизни в Волгограде американец Райан Добсон уже смело называет себя местным жителем. Преподаватель английского языка говорит, что именно здесь, в городе-герое на Волге, он наконец почувствовал себя дома. Привык к суровому ветру и знаменитой мошке, полюбил бесконечную степь и нашел свои места силы.

Почему из всех городов России он выбрал именно Волгоград? Как его близкие приняли решение о переезде? И зачем ему пришлось учить название всех кремлевских башен? Об этом русский американец рассказал в новом выпуске «Высота 102. Подкаст».







Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

Беседовала Виктория Чумакова