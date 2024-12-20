В Волгограде осудили водителя, лишившего ноги сотрудницу РЖД

К 3 годам колонии общего режима приговорен 37-летний житель Волгограда, который без прав сел за руль и покалечил женщину на жд-переезде. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, Тракторозаводский районный суд признал водителя, лишенного права управления транспортным средством, виновным в совершении ДТП с оставлением места происшествия.

Установлено, что водитель вовремя не увидел препятствие на дороге и поворот, не справился с управлением и сбил на железнодорожном переезде сотрудницу РЖД, которая убирала снег на территории. Мужчина скрылся с места ДТП. В результате наезда женщина получила тяжкие травмы, ей ампутировали леву ногу.

- Подсудимый в судебном заседании вину в совершении инкриминированного преступления признал, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшей, - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.