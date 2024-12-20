Расследования

В Волгограде осудили водителя, лишившего ноги сотрудницу РЖД

Расследования 20.12.2024 13:14
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20.12.2024 13:14


К 3 годам колонии общего режима приговорен 37-летний житель Волгограда, который без прав сел за руль и покалечил женщину на жд-переезде. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, Тракторозаводский районный суд признал водителя, лишенного права управления транспортным средством, виновным в совершении ДТП с оставлением места происшествия.

Установлено, что водитель вовремя не увидел препятствие на дороге и поворот, не справился с управлением и сбил на железнодорожном переезде сотрудницу РЖД, которая убирала снег на территории. Мужчина скрылся с места ДТП. В результате наезда женщина получила тяжкие травмы, ей ампутировали леву ногу.  

- Подсудимый в судебном заседании вину в совершении инкриминированного преступления признал, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшей, - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

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