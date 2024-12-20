Экономика

На рекорд? Россияне ожидают повышения ставки до 23%

Экономика 20.12.2024 11:55
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20.12.2024 11:55


Сегодня, 20 декабря, совет директоров Банка России рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. Об этом сообщается на сайте регулятора, передает V102.RU.

Напомним, 25 октября Центробанк повышал ключевую ставку с 19 до 21%, что стало рекордом за последние 22 года. 

После сегодняшнего заседания уровень ставки станет известен уже в 13:30 по московскому времени. Официальная информация по итогам заседания появится на сайте ЦБ. 

Меж тем, как сообщает V102.RU, большинство россиян, в том числе и аналитики, убеждены, что уровень ставки будет повышен Центробанком сегодня до рекордного значения – 23%.

– Ключевая ставка, вероятно, будет повышена до 23% на заседании ЦБ в пятницу и останется на этом уровне в течение большей части I полугодия 2025 года. Согласно базовому прогнозу, к концу 2025 года ставка снизится до 16%, если замедление экономики будет управляемым. Внешние и внутренние риски в I полугодии могут привести к более быстрому снижению ставки, – цитирует экспертов «Интерфакс». 

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