



19 ноября президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. Как сообщает ИА «Высота 102», документ уточняет цели, а также расширяет перечень условий для применения оружия.

Согласно размещённому на сайте главы государства документу, под ядерным зонтиком теперь находятся не только основная территория РФ, но и принадлежащие нашей стране военные и гражданские объекты за её пределами. Кроме того, теперь в доктрине отдельно прописано её распространение на республику Беларусь.

Однако наибольшие изменения затронули раздел, где перечислены условия перехода России к применению ядерного оружия. К последним теперь относится и массированный удар конвенциональным вооружением.

- Поступление достоверной информации о массированном старте (взлете) средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечении ими государственной границы Российской Федерации, - говорится в документе.

Кроме того, документом закрепляется положение, согласно которому нападение на РФ неядерного государства при поддержке ядерного рассматривает агрессию как их совместную.

Фото: kremlin.ru