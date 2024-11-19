Политика

Владимир Путин разрешил использовать ядерное оружие в случае массированного удара по РФ

Политика 19.11.2024 12:19
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19.11.2024 12:19


19 ноября президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. Как сообщает ИА «Высота 102», документ уточняет цели, а также расширяет перечень условий для применения оружия.

Согласно размещённому на сайте главы государства документу, под ядерным зонтиком теперь находятся не только основная территория РФ, но и принадлежащие нашей стране военные и гражданские объекты за её пределами. Кроме того, теперь в доктрине отдельно прописано её распространение на республику Беларусь.

Однако наибольшие изменения затронули раздел, где перечислены условия перехода России к применению ядерного оружия. К последним теперь относится и массированный удар конвенциональным вооружением.

- Поступление достоверной информации о массированном старте (взлете) средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечении ими государственной границы Российской Федерации, - говорится в документе.

Кроме того, документом закрепляется положение, согласно которому нападение на РФ неядерного государства при поддержке ядерного рассматривает агрессию как их совместную.

Фото: kremlin.ru

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