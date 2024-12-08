Общество

Владимир Путин наградил четверых волгоградцев медалями и орденами

Общество 08.12.2024 17:31
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08.12.2024 17:31


8 декабря президент Владимир Путин подписал списки на вручение высоких государственных наград. Как сообщает ИА «Высота 102», в числе отмеченных главой государства сразу четыре жителя Волгоградской области.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены председатель общественной палаты Волгоградской области, регионального объединения профсоюзов Татьяна Гензе, а также мастер дорожного Петроввальской дистанции пути ПривЖД Александр Краснов.

Звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ» удостоена медсестра ГБУ «Николаевская ЦРБ» Ольга Бровченко.

Медаль «За труды по сельскому хозяйству» будет вручена главе крестьянско-фермерского хозяйства из Кумылженского района Волгоградской области Геннадию Кузьмину.

Фото: kremlin.ru

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