Коммунальное направление в обладмине решили доверить проверенным кадрам

Депутаты Волгоградской областной думы сегодня, 20 декабря, рассмотрели кандидатов на посты руководителей двух комитетов и Госжилнадзора региона. Как сообщает V102.RU со ссылкой на облдуму, для назначения на должность председателя Облкомтруда рекомендован Дмитрий Локтионов, который и ранее занимал это кресло.





Народные избранники также предлагают сохранить на своих должностях Дмитрия Баранова и Станислава Данилова, возглавлявших комитет ЖКХ и Госжилнадзор соответственно.









Старых-новых руководителей рекомендовал для назначения думский комитет по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, развитию потребительского рынка, труду и занятости.

Фото: Волгоградской облдумы