Расследования

ФСБ задержала волгоградца, оплатившего покупку беспилотников для ВСУ

Расследования 25.11.2024 09:25
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25.11.2024 09:25


В Волгоградской области оперативными сотрудниками регионального Управления ФСБ России задержан 20-летний местный житель, спонсировавший вооруженные  формирования Украины. Как сообщает ИА «Высота 102», в отношении волгоградца следователями возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ – государственная измена. 

20-летний житель Волгоградской области подозревается в государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ. Установлено, что мужчина после начала специальной военной операции стал изыскивать возможность по оказанию финансовой помощи вооруженным формированиям Украины. Денежные средства он перевел с использованием личного банковского счета на электронные реквизиты, используемые для оказания помощи ВСУ, – сообщила официальный представитель УФСБ России по Волгоградской области Виктория Ямщикова. 

В настоящее время с задержанным проводятся оперативные мероприятия и следственные действия.



Как пояснил мужчина, после начала СВО он стал подписываться на различные источники информации, в том числе в Telegram. 

Бывало, оставлял комментарии, вступал в дискуссии также на политические темы. Затем со мной на связь вышел неизвестный человек, который никак поначалу не представлялся, но я понял, что у него такая же позиция и что он находится территориально на Украине. Затем он стал предлагать конкретные действия, в том числе за деньги. Я выбрал со своей стороны оказание финансовой помощи, – пояснил задержанный. 

По его словам, платеж был неединичным. При этом человек, с которым вел переписку волгоградец, утверждал, что его деньги будут направлены на приобретение беспилотников. 

Видео: УФСБ России по Волгоградской области 

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