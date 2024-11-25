ФСБ задержала волгоградца, оплатившего покупку беспилотников для ВСУ





В Волгоградской области оперативными сотрудниками регионального Управления ФСБ России задержан 20-летний местный житель, спонсировавший вооруженные формирования Украины. Как сообщает ИА «Высота 102», в отношении волгоградца следователями возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ – государственная измена.

– 20-летний житель Волгоградской области подозревается в государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ. Установлено, что мужчина после начала специальной военной операции стал изыскивать возможность по оказанию финансовой помощи вооруженным формированиям Украины. Денежные средства он перевел с использованием личного банковского счета на электронные реквизиты, используемые для оказания помощи ВСУ, – сообщила официальный представитель УФСБ России по Волгоградской области Виктория Ямщикова.

В настоящее время с задержанным проводятся оперативные мероприятия и следственные действия.





Как пояснил мужчина, после начала СВО он стал подписываться на различные источники информации, в том числе в Telegram.

– Бывало, оставлял комментарии, вступал в дискуссии также на политические темы. Затем со мной на связь вышел неизвестный человек, который никак поначалу не представлялся, но я понял, что у него такая же позиция и что он находится территориально на Украине. Затем он стал предлагать конкретные действия, в том числе за деньги. Я выбрал со своей стороны оказание финансовой помощи, – пояснил задержанный.

По его словам, платеж был неединичным. При этом человек, с которым вел переписку волгоградец, утверждал, что его деньги будут направлены на приобретение беспилотников.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области