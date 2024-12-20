В Камышине семьям героев СВО вручили ордена Мужества





Сегодня, 20 декабря, в городе Камышине Волгоградской области родственникам двоих военнослужащих, погибших в зоне СВО, передали ордена Мужества. Как сообщили V102.RU в администрации города, посмертно высокими государственными наградами отмечены Сергей Александрович Молтянинов и Дмитрий Алексеевич Поздняков.

Ордена Мужества передали родным погибших замглавы городского округа и военный комиссар – Дмитрий Резвов и Александр Люков.

Напомним, Дмитрий Поздняков был похоронен 3 августа. Ему было 30 лет. До СВО он работал мастером на Камышинском стеклотарном заводе. Камышанин некоторое время считался без вести пропавшим, пока не была подтверждена его гибель.

Фото: администрация Волгоградской области