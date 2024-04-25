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ФСБ собрала «урожай» в тепличном рае мигрантов под Волгоградом

Актуально 25.04.2024 15:30
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25.04.2024 15:30


В Волгоградской области  сотрудники регионального УФСБ России совместно с коллегами из МВД и Росгвардии побывали в тепличных хозяйствах, где трудятся сотни мигрантов. Рейд, сообщает ИА «Высота 102», прошел накануне в Иловлинском районе. Сегодня, 25 апреля, пресс-служба волгоградского УФСБ опубликовала видео мероприятия. 



Основной целью правоохранителей была, по сведениям УФСБ, проверка соблюдения иностранными гражданами миграционного и трудового законодательства РФ. Всего в ходе рейда проверили 351 выходца из Центральной Азии. У всех мигрантов сняли отпечатки пальцев. 

По итогу мероприятия составлено 22 протокола по ч. 1 ст.18.10 КоАП России – незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ, ст. 19.27 КоАП России – представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, ч. 1.1. ст. 18.8.КоАП России – нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, либо пребывания в РФ, ст. 18.15 КоАП России – нарушение правил, относящихся к мирному проходу через территориальное море РФ или к транзитному пролету через воздушное пространство РФ, – рассказали информагентству в УФСБ России по Волгоградской области.  

Одного гражданина РФ при всем этом заподозрили в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Также выявлено трое граждан Республики Узбекистан, которые незаконно находились на территории Российской Федерации. Всем троим теперь заплатить штраф и покинуть пределы российского государства без возможности въезда ближайшие пять лет.  

Правоохранительными органами проводится дальнейшая проверка, направленная на выявление нарушений, предусмотренных миграционным и трудовым законодательством РФ, – сообщают силовики. 

Видео: УФСБ России по Волгоградской области

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