



В Волгограде супружеская пара – 56-летний мужчина и 48-летняя женщина – получила на двоих 26 лет заключения за производство наркотиков в особо крупном размере и за хранение сырья для производства наркотиков и психотропных веществ. Преступная деятельность волгоградцев была пресечена в одном из частных домов оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области в мае 2023 года.

Как сообщила 13 февраля официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело в отношение супругов-наркодилеров рассматривалось в Волгоградском областном суде.

– В марте 2023 года подсудимые, используя Интернет, вступили в преступную группу и согласились за деньги производить мефедрон в целях его дальнейшего сбыта через закладки на территории Волгоградской области, – пояснила представитель прокуратуры. – Лабораторию по производству мефедрона супруги оборудовали на втором этаже своего дачного дома в Советском районе Волгограда.

Весной 2023 года супруги получили инструкции по производству наркотиков от куратора, а через тайники-закладки получили в распоряжение кислоты, химические вещества (реактивы), прекурсоры наркотических средств и психотропные вещества – всего на 6 килограммов 850 граммов. Кроме того, волгоградцы получили также специальное оборудование для производства наркотика и противогазы.

Произвести из сырья жители Волгограда успели с конца апреля по 25 мая 2023 года в общей сложности более полутора килограммов мефедрона. Однако дальнейшие их планы были сорваны оперативниками УФСБ России по Волгоградской области, которые нагрянули на дачу супругов.





– Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокурором отдела государственных обвинителей прокуратуры Волгоградской области Анной Мельниковой. Вину в содеянном супруги полностью признали, – уточняет Оксана Черединина.

Волгоградский областной суд приговорил жителя Волгограда к 15 годам 3 месяцам лишения колонии строгого режима, его жена получила 11 лет и 2 месяца в исправительной колонии общего режима.

По инициативе прокуратуры приговором суда автомобиль, земельный участок и дача осужденных конфискованы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото: прокуратура Волгоградской области

Видео: оперативные съемки УФСБ России по Волгоградской области