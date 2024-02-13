Расследования

Задержанных ФСБ мужа и жену в Волгограде приговорили к 26 годам на двоих

Расследования 13.02.2024 12:37
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13.02.2024 12:37


В Волгограде супружеская пара – 56-летний мужчина и 48-летняя женщина – получила на двоих 26 лет заключения за производство наркотиков в особо крупном размере и за хранение сырья для производства наркотиков и психотропных веществ. Преступная деятельность волгоградцев была пресечена в одном из частных домов оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области в мае 2023 года. 

Как сообщила 13 февраля официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, уголовное дело в отношение супругов-наркодилеров рассматривалось в Волгоградском областном суде. 

В марте 2023 года подсудимые, используя Интернет, вступили в преступную группу и согласились за деньги производить мефедрон в целях его дальнейшего сбыта через закладки на территории Волгоградской области, – пояснила представитель прокуратуры. – Лабораторию по производству мефедрона супруги оборудовали на втором этаже своего дачного дома в Советском районе Волгограда. 

Весной 2023 года супруги получили инструкции по производству наркотиков от куратора, а через тайники-закладки получили в распоряжение кислоты, химические вещества (реактивы), прекурсоры наркотических средств и психотропные вещества – всего на 6 килограммов 850 граммов. Кроме того, волгоградцы получили также специальное оборудование для производства наркотика и противогазы.

Произвести из  сырья жители Волгограда успели с конца апреля по 25 мая 2023 года в общей сложности более полутора килограммов мефедрона. Однако дальнейшие их планы были сорваны оперативниками УФСБ России по Волгоградской области, которые нагрянули на дачу супругов. 



Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокурором отдела государственных обвинителей прокуратуры Волгоградской области Анной Мельниковой. Вину в содеянном супруги полностью признали, – уточняет Оксана Черединина. 

Волгоградский областной суд приговорил жителя Волгограда к 15 годам 3 месяцам лишения колонии строгого режима, его жена получила 11 лет и 2 месяца  в исправительной колонии общего режима.

По инициативе прокуратуры приговором суда автомобиль, земельный участок и дача осужденных конфискованы в доход государства. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото: прокуратура Волгоградской области

Видео: оперативные съемки УФСБ России по Волгоградской области 

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