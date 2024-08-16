Расследования

ФСБ предостерегла волгоградца от госизмены

Расследования 16.08.2024 10:00
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16.08.2024 10:00


Управление ФСБ России по Волгоградской области 16 августа снова напомнило жителям региона о неизбежном наказании за госизмену. Как сообщает V102.RU, в этот раз поводом послужило предостережение в адрес 22-летнего волгоградца, который вступил через популярный мессенджер в группы, принадлежащие украинскому вооруженному объединению.



По данным УФСБ, мужчина в мессенджере «Телеграм» после начала специальной военной операции подписался на группу вражеского военного объединения, признанного террористическим на территории РФ, с целью дальнейшего сотрудничества.  

- Учитывая, что конкретных действий, направленных на реализацию преступных умыслов, мужчина не совершил, ему объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России, - уточняют в волгоградском УФСБ. 

Отметим, что на кадрах, предоставленных управлением, мужчина поясняет, что подался на провокацию и уловки иностранных спецслужб и обещает больше такого не совершать.  

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области 

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