Экономика

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Экономика 20.12.2024 14:29
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20.12.2024 14:29


Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне 21% годовых. Соответствующие решение 20 декабря опубликовано на сайте регулятора, передает V102.RU.

- Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос, - пояснили о своем решении в ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по вопросам повышения ключевой ставки запланировано уже в 2025 году на 14 февраля.

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