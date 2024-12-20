ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%





Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне 21% годовых. Соответствующие решение 20 декабря опубликовано на сайте регулятора, передает V102.RU.

- Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос, - пояснили о своем решении в ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по вопросам повышения ключевой ставки запланировано уже в 2025 году на 14 февраля.