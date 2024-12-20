



Президент Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Как сообщает V102.RU, об этом он сообщил сегодня, 20 декабря, на заседании Госсовета, напомнив о предстоящем 80-летии Победы в Великой Отечественной войне.

– В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь наших героев и участников специальной военной операции сегодня и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм, – сказал Путин.

Напомним, с 2007-го президент России посвящает каждый год той или иной теме для привлечения общественного внимания. 2024-й был провозглашен Владимиром Путиным Годом семьи. Обсуждению итогов года, а также мер, необходимых для увеличения рождаемости в стране, и посвящено сегодня заседание Госсовета. В мероприятии, напомним, принимает участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.