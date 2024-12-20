Федеральные новости

Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества

Федеральные новости 20.12.2024 19:38
0
20.12.2024 19:38


Президент Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Как сообщает V102.RU, об этом он сообщил сегодня, 20 декабря, на заседании Госсовета, напомнив о предстоящем 80-летии Победы в Великой Отечественной войне. 

– В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь наших героев и участников специальной военной операции сегодня и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм, – сказал Путин. 

Напомним, с 2007-го президент России посвящает каждый год той или иной теме для привлечения общественного внимания. 2024-й был провозглашен Владимиром Путиным Годом семьи. Обсуждению итогов года, а также мер, необходимых для увеличения рождаемости в стране, и посвящено сегодня заседание Госсовета. В мероприятии, напомним, принимает участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
19.12.2024 09:27
Федеральные новости 19.12.2024 09:27
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
18.12.2024 18:19
Федеральные новости 18.12.2024 18:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.12.2024 21:24
Федеральные новости 17.12.2024 21:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.12.2024 17:22
Федеральные новости 17.12.2024 17:22
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
17.12.2024 13:46
Федеральные новости 17.12.2024 13:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.12.2024 11:53
Федеральные новости 17.12.2024 11:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2024 17:43
Федеральные новости 16.12.2024 17:43
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2024 11:29
Федеральные новости 16.12.2024 11:29
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2024 10:06
Федеральные новости 16.12.2024 10:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.12.2024 20:31
Федеральные новости 14.12.2024 20:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.12.2024 16:11
Федеральные новости 14.12.2024 16:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.12.2024 08:41
Федеральные новости 14.12.2024 08:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.12.2024 21:06
Федеральные новости 13.12.2024 21:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.12.2024 20:14
Федеральные новости 13.12.2024 20:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.12.2024 16:23
Федеральные новости 12.12.2024 16:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:28
Семь пассажиров микроавтобуса «Камышин-Волгоград» пострадали в ДТП с ГАЗельюСмотреть фотографииCмотреть видео
21:24
Выходные обещают быть туманными в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:45
«Раньше я не чувствовал себя дома»: русский американец Райан Добсон – в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:11
Новую остановку на ул. Краснознаменской решили спрятать за бетонными блокамиСмотреть фотографии
19:38
Путин объявил 2025 год Годом защитника ОтечестваСмотреть фотографии
19:29
Снос десятка торговых павильонов и одного кафе наметился на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
19:06
Под Волгоградом скотовод перегородил электроизгородью доступ к рекеСмотреть фотографии
17:57
Андрей Бочаров принимает участие в заседании Госсовета с Владимиром ПутинымСмотреть фотографии
17:54
Пригородные поездки, ТО и вывоз мусора подорожают в 2025 году в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде наградили лучших работников теплоэнергетической отраслиСмотреть фотографии
17:37
В Волгограде четвертые сутки ищут 18-летнего подросткаСмотреть фотографии
17:35
«Ростелеком» организовал предпремьерный кинопоказ романтического сериала в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:22
Известный политолог прокомментировал итоги прямой линии с Путиным для ВолгоградаСмотреть фотографии
17:19
Под Волгоградом саратовскую трассу перевели на «реверс» из-за массового ДТПСмотреть фотографии
17:14
Альфа-Банк открыл современный офис в Центральном районе ВолгоградаСмотреть фотографии
17:13
Новую ярмарку с морепродуктами и мясом откроют 21 декабря на Семи ветрах в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:56
Приложение билайна получило гран-при премии «Золотое приложение»Смотреть фотографии
16:43
Очевидцы засняли последствия столкновения трёх фур под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:07
Наталья Варлей удостоила поцелуем депутата Владимира ШкаринаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:50
Мать погибла, дочь в больнице: стали известны подробности лобового ДТП с КАМАЗом под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
Коммунальное направление в обладмине решили доверить проверенным кадрамСмотреть фотографии
14:56
Встанем? В Волгограде взбунтовались светофоры на пр. им. ЛенинаСмотреть фотографии
14:29
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%Смотреть фотографии
14:26
Эдуард Кривов получил «добро» на кресло главы облпромторга и ТЭКСмотреть фотографии
14:18
Власти Волгограда ищут перевозчиков на маршруты №10с и №34Смотреть фотографии
13:50
В Камышине семьям героев СВО вручили ордена МужестваСмотреть фотографии
13:29
В лобовом ДТП со снегоуборочной машиной два человека погибли, ранен ребенокСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде осудили водителя, лишившего ноги сотрудницу РЖДСмотреть фотографии
13:08
Новогоднее путешествие из Волгограда с DriveeСмотреть фотографии
12:27
Арестованный глава района Волгоградской области добровольно покинул постСмотреть фотографии
 