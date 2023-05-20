СК: в Волгограде задержан работавший на СБУ студент вуза Никита Журавель

В Волгограде задержан подозреваемый в сожжении корана перед мечетью в Ворошиловском районе. По факту оскорбления религиозных чувств верующих возбуждено уголовное дело, сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области. В операции принимали участие сотрудники регионального ФСБ и МВД.



В следственном управлении СК России сообщают имя задержанного – Никита Журавель. По информации информагентства, молодой человек является студентов одного из вузов, в свободное от учебы время подрабатывал доставщиком еды. Однако, по информации правоохранительных органов, Журавель имел и другие источники дохода.

- По данным следствия, не позднее 19 мая 2023 года Журавель, находясь в районе Соборной мечети, расположенной по улице Поворинской в городе Волгограде, совершил сожжение Корана. При этом он фиксировал свои действия на видеозапись, которая в последующем была опубликована в публичном доступе на интернет-портале на подконтрольном ЦИПсО ВСУ. Таким образом, подозреваемый совершил публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств, находясь в месте специально предназначенном для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, - пояснила официальный представитель ведомства Дарья Буянова.





В ходе допроса Журавель дал показания, что осуществил указанную акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тысяч рублей. В последующем он передал видеозапись сотруднику СБУ. Также сообщил о своей причастности к видеосъемке военных объектов.





В рамках уголовного дела проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, добавили в ведомстве.



Напомним, кадры с сожжением корана были обнародованы в телеграмм-канале «Утро Дагестана» на фоне мечети, расположенной в Ворошиловском районе. В региональном муфтияте назвали это провокацией, направленной на разжигание межнациональной и межконфессиональной розни.



В телеграмм-канале «Война с фейками. Волгоградской области» заявили, что за этим видео могут стоять украинские спецслужбы.