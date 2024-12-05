Водителю BMW Паку предъявили обвинение в убийстве многодетной волгоградки













Дело о наезде BMW под управлением Александра Пака на многодетную волгоградку Екатерину Буравлеву, в результате которого она скончалась, переквалифицировано на ч.2.ст.105 УК РФ – убийство, совершенное общеопасным способом. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, дело принято из ГУ МВД по Волгоградской области первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР.

Поводом для переквалификации послужили изучение обстоятельств совершенного преступления, а также выводов экспертных заключений и анализ собранных по делу иных доказательств.

Сегодня, 5 декабря, мужчине предъявлено обвинение по данному составу преступления. Кроме того, в суд направлено ходатайство об изменении ему меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. При принятии такого решения учтены не только тяжесть инкриминируемого волгоградцу деяния, но и задокументированные сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции факты нарушения им условий прежней меры пресечения.

Проводится дальнейший комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, добавили в региональном управлении СК.

Напомним, Александр Пак наехал на многотонном внедорожнике на маму троих детей Екатерину Буравлеву, после чего скрылся с места происшествия. Сам он утверждал, что не заметил, как переехал волгоградку. Полиция возбудила в отношении 73-летнего мужчины уголовное дело, он был отправлен под домашний арест. Однако на шоу Андрея Малахова выяснилось, что мужчина выезжает из дома на другом автомобиле. Адвокат Пака заявил на всю страну, что в отношении его подзащитного организована заказная травля в СМИ, правда, не уточнил, кто ее заказал.

Екатерина Буравлева в результате наезда получила тяжелые травмы. Ее перевезли из волгоградской больницы в НИИ Склифосовского по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. К сожалению, спасти ее не удалось. На днях она скончалась. Ее похоронили накануне, 4 декабря, в Волгограде. После смерти женщины в ГУ МВД по Волгоградской области заявили о передаче дела в региональное управление СК РФ.