В Волгограде ФСБ задержала «диванного» сторонника террористов





В Волгограде оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области задержан 49-летний местный житель, подозреваемый по ч. 2 ст. 205.2 УК России – публичное оправдание терроризма. Как стало известно ИА «Высота 102», внимание к себе волгоградец привлек после публикации на своей странице в социальной сети.





– Установлено, что ранее судимый по иной статье мужчина, используя свой личный аккаунт, разместил комментарии в одном из интернет-мессенджеров, в которых публично оправдывает деятельность террористических организаций, запрещенных на территории РФ, – сообщили информагентству в пресс-службе регионального управления ФСБ. – В отношении задержанного на основании оперативных материалов УФСБ Следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело.

В настоящее время, уточняют в региональном управлении, продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

Оперативное видео: УФСБ России по Волгоградской области