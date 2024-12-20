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«Ростелеком» организовал предпремьерный кинопоказ романтического сериала в Волгограде

Телеком 20.12.2024 17:35 Реклама
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20.12.2024 17:35 Реклама


«Ростелеком» провел закрытый предпремьерный кинопоказ первых серий музыкального комедийного сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+). Начало мелодраматической истории отношений обычного парня и девушки из семьи олигарха увидели журналисты, блогеры и представители компаний-партнеров «Ростелекома» в Волгоградской области. 
«Ландыши. Такая нежная любовь» — восьмисерийное музыкальное драмеди, в котором и смех, и слезы, и любовь зрители увидят не как в классической мелодраме до, а после свадьбы. Дочь миллиардера Катя Орлова, чтобы скрыться от недоброжелателей отца, заключает фиктивный брак с лейтенантом Лехой Данилиным. Молодожены приезжают в военный гарнизон, где и разворачиваются главные события сериала. Учитывая разные взгляды на жизнь, социальный статус и привычки, взаимоотношения молодоженов складываются непросто. Преодолеть непонимание и найти компромисс даже в самых сложных ситуациях помогает любовь. 
Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»: 
— Это уже третий предпремьерный кинопоказ, которым мы анонсируем очередную яркую киноновинку на Wink волгоградцам. Наш видеосервис впечатляет как разнообразием эксклюзивного контента, так и цифровыми возможностями. Сегодня Wink предпочитают порядка 100 тысяч зрителей области. Смотреть кино можно на любом устройстве из любой точки мира, где есть интернет, так что премьеру зрители онлайн-кинотеатра точно не пропустят. 
По мнению участников предпремьерного кинопоказа мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь» станет отличным подарком в новом году для поклонников лиричных кинолент. Нетривиальный сюжет захватывает с первых минут, предлагая вместе с героями пройти увлекательный путь от неприятия до настоящей любви.  
Эльмира Магдеева, заместитель директора Комсомольской правды:
— По уровню съемки, игре актеров, звуку сериал не уступает качеству полнометражного фильма. При этом тема киноленты интересна самому широкому кругу зрителей. Может ли любовь соединить людей из разных социальных классов? С удовольствием досмотрю сериал до конца, интересно, как будут развиваться события дальше. 
Кроме неординарной сюжетной линии участники предпремьеры отметили музыкальное оформление сериала, высказав общее мнение: каждый из саундтреков киноленты претендует стать самостоятельным хитом. Всего за восемь серий зрители услышат 45 песен, среди которых будет трепетная композиция «Вторая весна», написанная специально для проекта восходящей звездой Женей Трофимовым.
Анна Смирнова, блогер:
— После просмотра так и хочется воскликнуть знаменитую фразу: «Все, что нам нужно — это любовь!». Современный динамичный сериал, в котором есть и экшен, и драма, и комедия. Очень понравились песни. Думаю, что после просмотра всех серий в моем плейлисте появится много новых треков для романтичного настроения. Жду с нетерпением премьеры.
Выход сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» запланирован на январь 2025 года. Увидеть киноленту может любой желающий после оформления подписки Wink. Подать заявку на подключение цифрового телевидения и других услуг «Ростелекома» можно на сайте компании.
Фото: «Ростелеком»
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

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