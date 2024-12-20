Общество

Новую остановку на ул. Краснознаменской решили спрятать за бетонными блоками

Общество 20.12.2024 20:11
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20.12.2024 20:11


В Центральном районе Волгограда на улице Краснознаменской, чтобы обезопасить пассажиров трамваев, бордюры вдоль дороги меняют на бетонные отбойники. Как сообщает ИА «Высота 102», одновременно на будущих остановочных пунктах ведется обустройство площадок.

Отметим, что участок дороги по ул. Краснознаменской, вдоль которого монтируют новый остановочный пункт, является аварийно-опасным. Неоднократно здесь ранее происходили ДТП, в результате которых не справившиеся с управлением водители допускали выезд транспортных средств на пешеходную зону – как раз в том месте, где в скором времени будут делать остановку трамваи.

Напомним, о решении перенести трамвайную остановку «Ул. Краснознаменская» власти Волгограда сообщили на минувшей неделе.  

Фото: читатели V102.RU

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