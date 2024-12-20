Мать погибла, дочь в больнице: стали известны подробности лобового ДТП с КАМАЗом под Волгоградом

В Волгоградской области стали известны подробности лобового столкновения легковушки со снегоуборочным КАМАЗом, которое произошло сегодня, 20 декабря, в Палласовском районе.

- Водитель «Лада Гранта» не справилась с управлением, в результате чего осуществила выезд на полосу встречного движения и совершила столкновение с комбинированной дорожной машиной, которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП водитель «Лада Гранта» и несовершеннолетний пассажир скончались на месте происшествия. Также в данном автомобиле находился малолетний ребенок, который доставлен в медицинское учреждение, - прокомментировал происшествие врио начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Палласовскому району Талгат Турбеков.





Как стало известно V102.RU, легковушкой управляла 27-летняя женщина, а в салоне находилась ее 3-летняя дочь и 16-летний подросток. В результате ДТП водитель и ее 16-летний пассажир погибли на месте происшествия.

- Девочка госпитализирована в ЦРБ и находится в тяжелом состоянии, - сообщил информагентству собственный источник.

Ранее сообщалось, что лобовое ДТП произошло около 12.20 на 131-м километре автодороги «Иловатка – Палласовка – Николаевск». Движение по участку автодороги, где произошла смертельная авария, затруднено.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области