Расследования

ФСБ задержала поставщика крупной партии наркотиков в Волгоградскую область

Расследования 12.09.2024 11:09
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12.09.2024 11:09


Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ГУ МВД России по региону пресечена деятельность местного жителя, причастного к организации канала доставки наркотических средств в особо крупном размере с целью дальнейшей реализации в Волгограде и области. 

В рамках совместных оперативно-разыскных мероприятий на федеральной автомобильной трассе «Москва-Волгоград» был остановлен автомобиль марки «Лада Гранта» под управлением жителя Волгоградской области. В ходе досмотра автотранспортного средства обнаружен и изъят за задней спинкой сиденья автомобиля полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета, – рассказали в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. – По результатам проведенной экспертизы установлено, что в пакете находился синтетический наркотик общей массой около килограмма. 


Уточняется, что наркотик житель Волгоградской области раздобыл в одном из тайников и затем собирался реализовать его на территории региона.   

Следователями управления ФСБ России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК России – незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере и приготовление к совершению данного преступления. 

– В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по вскрытию и документированию механизма осуществления преступной деятельности, а также установлению лиц, причастных к ее организации, – уточняют в УФСБ региона. 

Фото: УФСБ России по Волгоградской области 

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