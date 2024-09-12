



Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ГУ МВД России по региону пресечена деятельность местного жителя, причастного к организации канала доставки наркотических средств в особо крупном размере с целью дальнейшей реализации в Волгограде и области.

– В рамках совместных оперативно-разыскных мероприятий на федеральной автомобильной трассе «Москва-Волгоград» был остановлен автомобиль марки «Лада Гранта» под управлением жителя Волгоградской области. В ходе досмотра автотранспортного средства обнаружен и изъят за задней спинкой сиденья автомобиля полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета, – рассказали в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. – По результатам проведенной экспертизы установлено, что в пакете находился синтетический наркотик общей массой около килограмма.





Уточняется, что наркотик житель Волгоградской области раздобыл в одном из тайников и затем собирался реализовать его на территории региона.

Следователями управления ФСБ России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК России – незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере и приготовление к совершению данного преступления.

– В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по вскрытию и документированию механизма осуществления преступной деятельности, а также установлению лиц, причастных к ее организации, – уточняют в УФСБ региона.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области