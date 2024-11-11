Пойманный ФСБ пензяк в Волгограде получил 13 лет «строгача»





Волгоградскими сотрудниками ФСБ России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по линии борьбы с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков пресечена работа нарколаборатории в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне организатор лаборатории выслушал приговор областного суда.





Как сообщили V102.RU в УФСБ России по Волгоградской области, житель Пензенской области под контролем и при координации куратора через онлайн-приложение организовал работу лаборатории по синтезу синтетического наркотика для дальнейшего сбыта через тайники-закладки.

– В ходе проведённых обысков в организованной им лаборатории обнаружены и изъяты специальное оборудование, химические реактивы, готовое к сбыту наркотическое средство мефедрон массой 6,714 кг и прекурсор массой 6,79 кг, – сообщили в региональном управлении. – Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России.





Волгоградским областным судом пензяку назначено наказание в виде лишения свободы на 13 лет и 5 месяцев в колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области