Расследования

Пойманный ФСБ пензяк в Волгограде получил 13 лет «строгача»

Расследования 11.11.2024 13:42
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11.11.2024 13:42


Волгоградскими сотрудниками ФСБ России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по линии борьбы с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков пресечена работа нарколаборатории в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне организатор лаборатории выслушал приговор областного суда.



Как сообщили V102.RU в УФСБ России по Волгоградской области, житель Пензенской области под контролем и при координации куратора через онлайн-приложение организовал работу лаборатории по синтезу синтетического наркотика для дальнейшего сбыта через тайники-закладки. 

– В ходе проведённых обысков в организованной им лаборатории обнаружены и изъяты специальное оборудование, химические реактивы, готовое к сбыту наркотическое средство мефедрон массой 6,714 кг и прекурсор массой 6,79 кг, – сообщили в региональном управлении.  Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России.


Волгоградским областным судом пензяку назначено наказание в виде лишения свободы на 13 лет и 5 месяцев в колонии строго режима. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области

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