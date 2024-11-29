Расследования

Дело задавившего волгоградку водителя BMW Александра Пака передали в СУ СКР

Расследования 29.11.2024 13:24
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29.11.2024 13:24


Уголовное дело в отношении водителя BMW Александра Пака передано полицией в следственные органы Следственного Комитета России по Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

– В настоящее время, в связи со смертью потерпевшей, материалы уголовного дела, в соответствии с нормами УПК РФ, переданы для дальнейшего расследования по подследственности, – сообщили в главке полиции. 

Напомним, о смерти Екатерины Буравлевой, находившейся в институте Склифосовского в Москве, стало известно сегодня, 29 ноября. Волгоградка ушла из жизни спустя месяц и одну неделю с момента страшного наезда на нее двухтонного BMW. 

Вместе с тем, сегодня же стало известно о том, что ранее возбужденное в отношении 73-летнего водителя BMW по ст. 264 УК РФ уголовное было переквалифицировано по более тяжкой статье. В ходе расследования в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области пришли к выводу, что действия Александра Пака могли носить умышленный характер.  

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