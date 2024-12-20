Наталья Варлей удостоила поцелуем депутата Владимира Шкарина





В Волгограде сегодня, 20 декабря, с визитом находится секс-символ советского кинематографа, Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе своей поездки известная артистка, ставшая в 2022 году лицом «Народного фронта», вручила награду депутату областной думы, ректору Волгоградского государственного медуниверситета Владимиру Шкарину.





Памятный нагрудный знак «Народный фронт. Все для Победы» вручен Владимиру Шкарину за осуществление добровольческой деятельности на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и в зоне СВО, оказание безвозмездной помощи участникам СВО и мирным жителям, содействие деятельности лиц, являющихся организаторами добровольческой деятельности.

В ходе награждения, отметим, Наталья Варлей не только лично передала награду волгоградскому депутату, но и удостоила его поцелуем.

Напомним, что Шкарин является сопредседателем регионального штаба Народного фронта.

Видео: Волгоградская областная дума