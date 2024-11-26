Общество

Глава района Волгограда Таций уверен, что преображение пр. Жукова вызвало бебибум

Общество 26.11.2024 19:18
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26.11.2024 19:18


Руководитель администрации Дзержинского района Сергей Таций представил отчет о работе, проделанной за девять месяцев 2024 года. Доклад чиновника, сообщает ИА «Высота 102», занял в общей сложности восемь печатных листов и содержит информацию об успехах в различных отраслях – в строительстве, благоустройстве, сборе налогов и штрафов с жителей и многом другом. При этом отдельные выводы, к которым пришел глава района Волгограда в отчете, у ознакомившихся с документом горожан местами вызвали интерес.  

Так, значительную часть отчета главы Дзержинского района составляет информация о проведенном и планируемом благоустройстве. По данным, которые приводит Таций, общая сумма средств, выделенных на преображение трех территорий по ул. Рокоссовского и на пр. Маршала Жукова в 2024-2025 годах, составляет 54,6 млн рублей, при этом в 2024 году выделено 38 млн рублей, а оставшуюся сумму – 16,6 млн рублей – планируется направить на благоустройство в 2025 году. 

Далее Сергей Таций неожиданно перемещается из отчетного периода в 2021 год, вспоминая о благоустройстве возле районного ЗАГСа. И вывод, к которому приходит он, претендует на отдельную цитату. По мнению чиновника, преображение части проспекта Жукова привело к бебибуму на вверенной ему территории.  

– Своеобразным итогом выполнения работ по благоустройству прилегающей территории к отделу ЗАГС, стало увеличение на 5% количества зарегистрированных браков по сравнению с прошлым годом. Также увеличилось количество зарегистрированных рождений на 33%. В целом отделом ЗАГС за отчетный период зарегистрировано 3822 акта гражданского состояния. Совершено более 7 тыс. юридически значимых действий, поступило и рассмотрено более 800 писем, – цитата из документа, опубликованного в открытом доступе. 

Возвращаясь к отчету и благоустройству, отметим, что на восьми страницах не нашлось упоминаний о том, какие работы были проведены на остановочных пунктах района, ожидающих «перерождения» со времен футбольного чемпионата 2018 года. При этом, согласно приведенным данным, в структуре расходов администрации значительный удельный вес – 43 % – приходится именно на реализацию программы по благоустройству. 

Подтверждает особое значение этой сферы деятельности и существенный, практически в 2 раза, рост расходов на мероприятия в сфере благоустройства. Если за 9 месяцев 2020 г. расходы на благоустройство и содержание территории района составляли 27,5 млн руб., то в 2024 году более 51 млн руб. (51,2 млн. руб.), – цитата. 

Позитивная динамика наблюдается в Дзержинском районе, по словам Тация, в борьбе с незаконными свалками. Из года в год, говорится в отчете, мэрия выделяет на эти цели все больше и больше средств. Цитата: 

– Если в 2022 году было направлено 1,7 млн руб., в 2O2З году – в 4 раза больше – 7,1 млн руб., в 2024 г. – в 5 раз больше – 9,2 млн руб. Из них уже освоено 6 млн  руб. Ликвидировано 11 свалок, в том числе свалка объемом 1700 кубометров по ул. Нарвская возле ГСК «Гараж-строй». Общий объем мусора и строительных отходов, вывезенных с зачищенных территорий, составил более 2,5 тыс. кубометров. Кроме того, на выполнение работ по зачистке территорий, прилегающих к контейнерным площадкам от мусора, не относящегося к твердым коммунальным отходам, выделено 1,4 млн руб.

Достаточно обширно говорится о работе чиновников по наведению порядка в частном секторе и о количестве штрафов, собранных с жителей. 

– Еженедельно сотрудниками администрации осуществляются рейды, в ходе которых жителям частного сектора вручаются памятки профилактического содержания. К недобросовестным домовладельцам применяются меры дминистративного воздействия за нарушение Правил благоустройства городского округа город-герой Волгоград. За отчетный период жителям частного сектора роздано около 2000 соответствующих памяток, – сообщает Сергей Таций. 

– За отчетный период территориальной административной комиссией Дзержинского района проведено 15 заседаний. За это время поступило 1099 протоколов об административных правонарушениях, по которым вынесены постановления в виде штрафов на сумму 3 205 000 рублей. В службу судебных приставов-исполнителей области передано для обеспечения принудительного исполнения 612 постановлений. Проведена работа по взыскиванию штрафов за прошедшие годы. За 9 месяцев 2024 года взыскано - 1 194 000 руб., – также говорится в отчете. 

 С полным текстом отчета о проделанной работе главы Дзержинского района можно ознакомиться, скачав этот файл

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