



В преддверие профессионального праздника – Дня работников теплоэнергетической отрасли – «Концессии теплоснабжения» одними из первых в Волгограде чествовали всех, кто делает важное дело – обеспечивает город теплом.

За вклад в развитие компании почетные грамоты от руководства ресурсоснабжающей организации, администрации Волгограда и департамента ЖКХ и ТЭК получили 38 сотрудников.





Отдельные слова благодарности звучали в адрес ветеранов отрасли и тех, кто пришел им на смену – участников и призеров конкурса «Лучший по профессии». На торжестве присутствовали те, для кого профессиональный праздник давно стал семейным – представители трудовых династий.

В этом году ресурсоснабжающей организации Волгограда исполнилось 8 лет. Сегодня 2567 сотрудников ежедневно делают все, чтобы в домах волгоградцев всегда было тепло.





В 2024 году «Концессии» обновили около 35 километров трубопровода тепловых сетей. Для улучшения качества отопления и горячего водоснабжения города продолжилась работа по ремонту котельных. В 2024-м капитально отремонтированы 15 котлов как на крупных, так и на небольших котельных, ведется комплексный ремонт шести центральных тепловых пунктов, а также продолжается оснащение ЦТП и котельных вспомогательным оборудованием.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»