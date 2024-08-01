Волгоградские силовики вскрыли крупное мошенничество с продажей бесхозных квартир и попутно вышли на схемы, связанные с мигрантами-нелегалами. Среди обвиняемых директор МКУ «Служба по обеспечению и реализации жилищной политики» подведомственного мэрии Волгограда. Согласно открытым данным, эту должность занимает Антон Геннадьевич Гончаров.





— Следственные органы СК РФ по Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту незаконного приобретения права собственности на недвижимое имущество, подлежащее передаче в муниципальную собственность, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник. — В настоящее время установлены 12 эпизодов преступной деятельности, фигурантами по которым проходят 11 человек. Среди обвиняемых директор муниципального казенного учреждения «Служба по обеспечению и реализации жилищной политики», адвокат и еще девять волгоградцев.





Уточняется, что между членами преступной группы было четкое распределение ролей. Так, глава МКУ предоставлял своим сообщникам информацию о квартирах, имеющих признаки выморочности, адвокат занимался подделкой судебных решений, а остальные фактически обеспечивали последующую реализацию этого имущества — вскрывали квартиры, делали косметический ремонт, занимались оформлением сделок по продаже указанной недвижимости.





В ходе расследования дела следователями совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области проведены обыски, в ходе которых у директора муниципального учреждения по месту работы обнаружены кассовый аппарат и печати сельхозпредприятия, расположенного в Иловлинском районе, а также более 70 паспортов иностранных граждан и оформленные на них банковские карты. Выяснилось, что чиновник неофициально подрабатывал помощником директора этой фирмы, и даже привлек свою подчиненную — женщина выполняла в ней функцию бухгалтера.

С учетом полученных в рамках расследования сведений и изъятых в ходе обыска документов 30 июля 2024 года организован совместный рейд. Следователи регуправления СКР, оперативные сотрудники областного и пограничного управлений ФСБ, а также ГУ МВД России при силовой поддержке Росгвардии выехали к месту расположения сельхозпредприятия, где выявили более 100 мигрантов, в том числе нелегально находящихся на территории РФ. В настоящее время организован комплекс следственных действий, направленный на изобличение должностных лиц, причастных к незаконной миграции. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка. Нелегалы в административном порядке в кратчайшие сроки подлежат выдворению.













Фото, видео: СУ СК России по Волгоградской области, ГУ МВД России по Волгоградской области

