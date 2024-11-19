Россия – Сирия: яркие кадры открытия товарищеского матча в Волгограде

В Волгограде 19 ноября на поле стадиона «Волгоград Арена» встретились в товарищеском матче сборные России и Сирии. Как сообщает ИА «Высота 102», встреча проходит при полных трибунах, а градус настроения болельщиков повысило перед началом поединка грандиозное шоу с участием популярных исполнителей и более чем 300 танцоров.

Публикуем яркие кадры открытия спортивного праздника в Волгограде.





Отметим, что без сюрпризов открытие не обошлось. Вместо заявленного организаторами Николая Носкова на поле «Волгоград Арены» вышел Стас Пьеха. Вместе с IVAN он исполнил популярную композицию «Не вставай на колени». Атмосферы в этот момент на стадионе добавили включенные болельщиками фонарики.









Гимн Российской Федерации на главном стадионе города-героя Волгограда, который, напомним, по случаю 82-й годовщины контрнаступления советских войск под Сталинградом на сутки переименован в Сталинград, прозвучал в исполнении оперного певца Аскара Абдразакова.





За несколько часов до начала матча с командой Сирии сборная России объявила основной состав. В него вошли сегодня Максименко, Самошников, Солдатенков, Осипенко, Горшков, Фомин, Глебов, Батраков, Ал. Миранчук (к), Пиняев, Тюкавин.

Запасные: Лантратов, Волк, Пальцев, Морозов, Круговой, Караваев, Адамов, Пруцев, Карпукас, Садулаев, Мостовой, Мусаев.



















