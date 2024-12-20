Происшествия

В лобовом ДТП со снегоуборочной машиной два человека погибли, ранен ребенок

Происшествия 20.12.2024 13:29
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20.12.2024 13:29

 

В Палласовском районе Волгоградской области полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого 20 декабря погибли два человека. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России, на 131-м километре автодороги «Иловатка – Палласовка – Николаевск» произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада Гранта» и «КАМАЗ». 

По информации главка полиции, ДТП произошло около 12.20.

В результате ДТП водитель автомашины «Лада Гранта» и 16-летний пассажир погибли на месте до прибытия скорой медицинской помощи. С травмами в больницу доставлен ребенок-пассажир автомашины «Лада». На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Также сообщается, что движение по участку автодороги, где произошло ДТП, затруднено.

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