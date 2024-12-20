В лобовом ДТП со снегоуборочной машиной два человека погибли, ранен ребенок

В Палласовском районе Волгоградской области полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого 20 декабря погибли два человека. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России, на 131-м километре автодороги «Иловатка – Палласовка – Николаевск» произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада Гранта» и «КАМАЗ».

По информации главка полиции, ДТП произошло около 12.20.

– В результате ДТП водитель автомашины «Лада Гранта» и 16-летний пассажир погибли на месте до прибытия скорой медицинской помощи. С травмами в больницу доставлен ребенок-пассажир автомашины «Лада». На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Также сообщается, что движение по участку автодороги, где произошло ДТП, затруднено.