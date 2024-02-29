Расследования

ФСБ задержала в аэропорту Волгограда 19-летнего спонсора ВСУ

Расследования 29.02.2024 09:47
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29.02.2024 09:47



В Волгограде 19-летнего местного жителя заподозрили в государственной измене. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне в Международном аэропорту Волгоград молодой человек был задержан оперативниками управления ФСБ России по Волгоградской области при содействии  коллег из пограничного управления. По сведениям силовиков, волгоградец планировал скрыться в Турции. 



Мужчина посредством своего мобильного устройства неоднократно посещал сайт благотворительного фонда, созданного СБУ и ВСУ для сбора денежных средств с целью приобретения оружия, средств поражения, технических средств, а также последующего их использования против безопасности РФ, – сообщили в волгоградском УФСБ России по итогам проведенных проверочных мероприятий. – Также было установлено, что в период с июля по декабрь 2023 года он осуществил неоднократные перечисления личных денежных средств в целях оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины. 

По сведениям оперативников, средства 19-летнего волгоградца предназначались для покупки БПЛА, раций, тралов для машин разминирования ВСУ. 

Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного            ст. 275 УК России. Фигурант уголовного дела задержан. В настоящее время в отношении него проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, – сообщили в управлении ФСБ России 29 февраля. 

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