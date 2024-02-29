ФСБ задержала в аэропорту Волгограда 19-летнего спонсора ВСУ









В Волгограде 19-летнего местного жителя заподозрили в государственной измене. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне в Международном аэропорту Волгоград молодой человек был задержан оперативниками управления ФСБ России по Волгоградской области при содействии коллег из пограничного управления. По сведениям силовиков, волгоградец планировал скрыться в Турции.





– Мужчина посредством своего мобильного устройства неоднократно посещал сайт благотворительного фонда, созданного СБУ и ВСУ для сбора денежных средств с целью приобретения оружия, средств поражения, технических средств, а также последующего их использования против безопасности РФ, – сообщили в волгоградском УФСБ России по итогам проведенных проверочных мероприятий. – Также было установлено, что в период с июля по декабрь 2023 года он осуществил неоднократные перечисления личных денежных средств в целях оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины.

По сведениям оперативников, средства 19-летнего волгоградца предназначались для покупки БПЛА, раций, тралов для машин разминирования ВСУ.

– сообщили в управлении ФСБ России 29 февраля.