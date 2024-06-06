ФСБ изъяла у волгоградцев 1,5 центнера сырья для наркотиков





В Волгоградской области оперативные сотрудники регионального управления ФСБ накрыли крупную лабораторию по производству наркотиков, организованную межрегиональной преступной группой. Изготавливаемое зелье, сообщает ИА «Высота 102», распространяли через закладки.





Уголовное дело возбуждено отношении трех человек. В рамках расследования сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области были проведены оперативно-разыскные и следственные действия, в ходе которых в одном из частных домов оперативники изъяли полтора центнера сырья для производства наркотиков, а также уже готовое зелье.

– В результате обысков в специально оборудованном жилом доме были найдены лабораторное оборудование и химические реактивы, для производства наркотиков, – сообщили ИА «Высота 102» в УФСБ России по Волгоградской области. –Экспертом регионального ЭКЦ ГУ МВД России установлено, что два килограмма изъятого вещества являются мефедроном. В списке изъятого также – прекурсор массой свыше 156 килограммов.

УФСБ России расследует уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 – незаконное производство и сбыт наркотиков и ч. 2 ст. 228.3 УК России – незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ.

– В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по вскрытию и документированию механизма осуществления преступной деятельности, а также установлению лиц, причастных к ее организации, легализации денежных средств, полученных преступным путем, – уточняют в волгоградском УФСБ.

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области