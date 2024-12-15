«Мы платим за чужие ошибки»: под Волгоградом новый жилой поселок оказался под угрозой сноса





Под Волгоградом разворачиваются очередные драматические события — дачники в Волго-Ахтубинской пойме оказались на грани потери своих домов. Спустя 13 лет после покупки земли и строительства жилья прокуратура вдруг решила, что на этих участках строить было нельзя. Теперь под угрозой сноса оказались 11 домов, официально зарегистрированных в Росреестре, а их хозяева, вложившие миллионы рублей, силы и время в свои дома, — в отчаянии. Под Волгоградом разворачиваются очередные драматические события — дачники в Волго-Ахтубинской пойме оказались на грани потери своих домов. Спустя 13 лет после покупки земли и строительства жилья прокуратура вдруг решила, что на этих участках строить было нельзя. Теперь под угрозой сноса оказались 11 домов, официально зарегистрированных в Росреестре, а их хозяева, вложившие миллионы рублей, силы и время в свои дома, — в отчаянии.

Однако это совсем не тот случай, когда, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Тем более, когда жертвами этого «недоразумения» стали законопослушные граждане, которые приобрели в свое время землю не в какой-нибудь подворотне, а на основании официальных документов, а потом, как и положено, прошли все необходимые процедуры по регистрации недвижимости. Однако это совсем не тот случай, когда, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Тем более, когда жертвами этого «недоразумения» стали законопослушные граждане, которые приобрели в свое время землю не в какой-нибудь подворотне, а на основании официальных документов, а потом, как и положено, прошли все необходимые процедуры по регистрации недвижимости.

Мечта, обернувшаяся кошмаром

Жительница Волгограда Лариса Романова долгое время мечтала о даче, чтобы проводить время с семьей на свежем воздухе. После долгого поиска подходящих вариантов ее внимание привлек участок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области рядом с поселком Великий Октябрь. Жительница Волгограда Лариса Романова долгое время мечтала о даче, чтобы проводить время с семьей на свежем воздухе. После долгого поиска подходящих вариантов ее внимание привлек участок в Среднеахтубинском районе Волгоградской области рядом с поселком Великий Октябрь.

– Земля, которую мы присмотрели в 2012 году, была одним из 11 участков, предлагаемых к продаже, – вспоминает Лариса Романова. – Это была сплошная целина, неухоженная земля, которую потом мы чуть ли не руками разравнивали. На участке стояли четыре небольших домика-сруба. Все нам очень понравилось – и место, и удобное расположение, недалеко от города. Все бумаги, включая свидетельства на право собственности и назначение участка для садоводства и дачного строительства, были в порядке. Сделка прошла официально и была зарегистрирована в установленном законом порядке в соответствующих органах, где не возникло никаких вопросов. И мы стали владельцами дачного участка. вспоминает Лариса Романова.

Через год после покупки пришла радостная новость, что по решению местных властей участки вошли в состав поселка Великий Октябрь. Место, где стоят дома, стало улицей Лесной, каждому участку присвоили свой адрес. Через год после покупки пришла радостная новость, что по решению местных властей участки вошли в состав поселка Великий Октябрь. Место, где стоят дома, стало улицей Лесной, каждому участку присвоили свой адрес.

По словам женщины, еще лет восемь после покупки земли ее семья раздумывала над строительством большого дома. По словам женщины, еще лет восемь после покупки земли ее семья раздумывала над строительством большого дома.

– Маленькие срубы были не совсем удобны, мы хотели построить дом для всей семьи, поэтому, поднакопив денег и прикинув свои возможности, все-таки решились, – продолжает Лариса. – Никаких сомнений в законности наших планов быть не могло, так как участок относился к землям населенного пункта и имел назначение «для целей садоводства, огородничества, дачного хозяйствования и дачного строительства». продолжает Лариса.

К стройке приступили в 2021 году. Думали потихоньку, без спешки строить дом своей мечты. Но после начала СВО цены на стройматериалы резко взлетели. Семья поняла, что не справится собственными средствами. К стройке приступили в 2021 году. Думали потихоньку, без спешки строить дом своей мечты. Но после начала СВО цены на стройматериалы резко взлетели. Семья поняла, что не справится собственными средствами.

– Нам с мужем, чтобы достроить наш дом, пришлось взять кредиты в общей сложности больше 12 миллионов рублей, за которые мы будем расплачиваться еще до 2030 года. Но мы знали, на что шли, так что все двигалось своим чередом, – продолжает собеседница. – Пока нас не убили этой ужасной новостью – что, оказывается, мы не имели права строиться на приобретенной нами в 2011 году земле и что теперь наш дом, который мы строили больше трех лет и на который брали кредит, может оказаться под угрозой сноса. В такой же ситуации оказались и соседи, которые тоже построили здесь свои дома. продолжает собеседница. –

Первый тревожный звоночек, по словам Ларисы, прозвучал летом. Первый тревожный звоночек, по словам Ларисы, прозвучал летом.

– Мы вдруг узнаем, что это решение о включении участков в состав поселка отменено, а земле снова присвоен прежний статус – сельскохозяйственное назначение. Конечно, мы забеспокоились. Связались с администрацией Среднеахтубинского района, где нас успокоили и заверили, что это ничем не грозит нашим участкам и нашим домам, а всего лишь снимает с администрации обязанность заботиться о содержании нашей улицы, – делится Лариса. делится Лариса.

«Почему за ошибки властей платим мы?»

Однако оказалось, что слова чиновников, да, как выяснилось, и документы, которые они подписывают, ничего не значат, а дома дачников, действительно, оказались под угрозой сноса. В октябре этого года прокуратура Среднеахтубинского района Волгоградской области направила в суд иск с требованием признать незаконными решение сельской думы Куйбышевского сельского поселения и постановление администрации поселения от 24.01.2011 года, согласно которому назначение земли, где в настоящее время дачники построили дома, было изменено с сельхозпроизводства на цели садоводства и дачного строительства. Первое судебное заседание уже состоялось. Однако оказалось, что слова чиновников, да, как выяснилось, и документы, которые они подписывают, ничего не значат, а дома дачников, действительно, оказались под угрозой сноса. В октябре этого года прокуратура Среднеахтубинского района Волгоградской области направила в суд иск с требованием признать незаконными решение сельской думы Куйбышевского сельского поселения и постановление администрации поселения от 24.01.2011 года, согласно которому назначение земли, где в настоящее время дачники построили дома, было изменено с сельхозпроизводства на цели садоводства и дачного строительства. Первое судебное заседание уже состоялось.

– Если это произойдет, наши дома объявят самостроем, а нас заставят их снести, – говорит Лариса, заливаясь слезами. – За что нас так наказывают? Мы купили землю, когда все документы были в порядке. Теперь нас хотят сделать крайними, будто это мы каких-то чиновников 13 лет назад заставили изменить назначение земли. Но теперь хотят отобрать нашу землю, снести дома, в которые вложены миллионы и за которые нам еще много лет платить. говорит Лариса, заливаясь слезами.





«Просто попали»

Под угрозой – не только семья Романовых, но и их соседи. Антон Цыбульский купил здесь участок два года назад. На тот момент эта земля входила в территорию поселка Великий Октябрь. Под угрозой – не только семья Романовых, но и их соседи. Антон Цыбульский купил здесь участок два года назад. На тот момент эта земля входила в территорию поселка Великий Октябрь.

– На участке стоял небольшой домик, естественно, через некоторое время я начал его обустраивать – у меня семья, две дочки, которые обожают проводить здесь все лето. Под залог земли и дома взял большой кредит – 7 миллионов. Я вынужден работать чуть ли не круглосуточно, чтобы выплачивать ежемесячно 150 тысяч рублей банку. А тут решил провести к дому электричество – заключил договор с энергетиками. Уже ждал, когда начнутся работы. И вдруг в Россетях меня огорошили – заявили, что расторгают договор, так как дом стоит на землях сельхозназначения. Я был шокирован. Я бы никогда не купил участок, если бы он входил в категорию таких земель. Ну а тут узнали, что теперь нас хотят выгнать отсюда через суд, – рассказывает мужчина. рассказывает мужчина

Антон уверен, что в случае удовлетворения иска прокуратуры люди потеряют не только свои участки, но и дома. Антон уверен, что в случае удовлетворения иска прокуратуры люди потеряют не только свои участки, но и дома.

– Когда в банке узнают, что назначение земли, где стоит мой дом, изменено, они потребуют досрочного погашения кредита. Мне что, в петлю залезть? Я предполагаю, что эти участки вполне могли кому-то приглянуться и их решили просто отжать. Вот развязку недалеко от нас построили – 15 минут по мосту из Волгограда, и ты уже в райском уголке. Не удивлюсь, если через какое-то время отобранную у нас землю снова узаконят, только распоряжаться ею будут уже другие люди, – продолжает он. – продолжает он.

Почему только сейчас?

История вызывает массу вопросов. Прокуратура требует признать незаконными постановления о переводе земли, принятые 13 лет назад. Однако стало известно, что ещё в 2011 году прокурор района вынес протесты на эти решения, но тогда до суда дело не дошло. Почему? Почему не привлекли к ответственности тех, кто допустил нарушения, если они действительно были? Почему невиновные люди должны расплачиваться за ошибки или махинации, совершённые властями? История вызывает массу вопросов. Прокуратура требует признать незаконными постановления о переводе земли, принятые 13 лет назад. Однако стало известно, что ещё в 2011 году прокурор района вынес протесты на эти решения, но тогда до суда дело не дошло. Почему? Почему не привлекли к ответственности тех, кто допустил нарушения, если они действительно были? Почему невиновные люди должны расплачиваться за ошибки или махинации, совершённые властями?

Многие вспоминают прецедент с известным посёлком «Белые дачи», где дачников тоже хотели выгнать из законно купленных домов. Тогда лишь вмешательство губернатора спасло ситуацию, и земли официально перевели в категорию населенного пункта. Неужели и на этот раз без внимания руководства региона не обойтись? Многие вспоминают прецедент с известным посёлком «Белые дачи», где дачников тоже хотели выгнать из законно купленных домов. Тогда лишь вмешательство губернатора спасло ситуацию, и земли официально перевели в категорию населенного пункта. Неужели и на этот раз без внимания руководства региона не обойтись?

По словам новых обманутых дачников, их проблемам и чиновники, и представители надзорных ведомств неофициально сочувствуют, признавая, что они просто «попали». По словам новых обманутых дачников, их проблемам и чиновники, и представители надзорных ведомств неофициально сочувствуют, признавая, что они просто «попали».

«Мы будем бороться»

Несмотря на страхи, дачники намерены бороться за свои права. Они наняли юристов, но понимают, что противостоять системе будет нелегко. Несмотря на страхи, дачники намерены бороться за свои права. Они наняли юристов, но понимают, что противостоять системе будет нелегко.

— Мы законопослушные граждане, которые поверили государственным документам. Мы не намерены сдаваться, — заявляет Лариса. — заявляет Лариса.

Пока люди готовятся к судебным баталиям и пытаются понять, как жить дальше, если их дома приговорят к сносу, в воздухе витает один ключевой вопрос: кто ответит за это? Ведь, если чины действительно нарушили закон, то логично спросить с них, а не с тех, кто купил землю на официальных условиях, заплатил налоги, прошел все регистрации и просто хотел жить спокойно. Пока люди готовятся к судебным баталиям и пытаются понять, как жить дальше, если их дома приговорят к сносу, в воздухе витает один ключевой вопрос: кто ответит за это? Ведь, если чины действительно нарушили закон, то логично спросить с них, а не с тех, кто купил землю на официальных условиях, заплатил налоги, прошел все регистрации и просто хотел жить спокойно.

Редакция информагентства будет следить за событиями и судебным процессом в Среднеахтубинском районном суде и информировать читателей о его развитии.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU