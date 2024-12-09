



Силовые ведомства ежегодно в Волгоградской области выявляют тысячи коррупционных преступлений. Так, например, за 10 месяцев 2024 года сотрудниками только волгоградского СУ СК России было возбуждено по фактам коррупции более 400 уголовных дел. Сегодня, в Международный день борьбы с коррупцией, о работе в этом направлении, а также о том, почему борьба с ней важна для национальной безопасности, как её проявления разрушают доверие общества к власти и почему только совместные усилия граждан и государства способны дать результат, рассказал ИА «Высота 102» первый заместитель руководителя следственного управления СКР по региону Дмитрий Буравцов.





По словам Дмитрия Буравцова, коррупция в России и в Волгоградской области, в частности, по прежнему остается фактором, сдерживающим развитие значимых сфер жизнедеятельности населения. Более того, именно коррупционные преступления способствуют образованию пропасти между властью и гражданами страны.

– Коррупция – это не просто рядовое правонарушение или преступление, это раковая опухоль, способная подорвать целостность государства и сорвать значимые социальные программы. Она создает угрозу национальной безопасности, размывая доверие общества к институтам власти, оттягивая ресурсы, предназначенные для здравоохранения, образования, обороны и развития инфраструктуры.

Когда финансовые средства, выделенные на строительство школ, дорог или больниц, оказываются в руках нечистоплотных чиновников, страдает не только конкретный регион, но и вся страна. Мы видим, что такие действия приводят к социальной несправедливости и напряженности, создавая разрыв между гражданами и властью.

По словам первого замруководителя СУ СК России по Волгоградской области, с начала 2024 года в следственные органы поступило от граждан 583 сообщения о преступлениях коррупционной направленности.

– По итогам проверки этих сообщений следственными подразделениями СУ СКР было возбуждено 436 уголовных дел. Всего в производстве находилось 521 дело, из которых 301 уже направлено в суд, – рассказал Дмитрий Владимирович. – Эти цифры говорят о масштабах проблемы, но также демонстрируют эффективность нашей работы.

По слова Буравцова, эффективной борьба с коррупцией в Волгоградской области стала благодаря межведомственному взаимодействию. И особое внимание здесь – на бюджетной сфере.

– Мы активно взаимодействуем с правоохранительными органами, прокуратурой, органами исполнительной власти и, конечно, с гражданами, которые сообщают нам о таких преступлениях. Особое внимание уделяется преступлениям, связанным с бюджетной сферой, так как именно здесь ущерб может быть наиболее значительным, – подчеркнул собеседник информагентства.

Говоря о коррупции, Дмитрий Буравцов настаивает на том, что это угроза национальной безопасности. А борьба с явлением – это задача не только силовиков, но и всего общества.

– Предотвращение коррупции – не менее важная задача, чем её расследование. Мы считаем, что борьба с этим явлением – дело не только правоохранительных органов, но и всего общества. Это общий фронт. На официальном сайте следственного управления работает раздел «Противодействие коррупции», где размещены профилактические материалы. Мы также регулярно проводим мониторинг СМИ, социальных сетей и обращений граждан. Телефон доверия и интернет-приемная позволяют людям круглосуточно сообщать о подозрительных случаях. Мы ведём активную работу с молодёжью. В ноябре этого года был проведён конкурс детских рисунков на тему борьбы с коррупцией. Это не просто символический шаг, а инструмент формирования у молодёжи нетерпимости к этому явлению.

– Представьте себе, что бюджетные средства, направленные на модернизацию оборонного комплекса или строительство школ, расходуются не по назначению. Это подрывает устойчивость государства. Коррупция создает дисбаланс, ослабляя механизмы управления и правосудия. Однако, что ещё важнее, коррупция разрушает моральный фундамент общества. Если граждане видят, что законы работают избирательно, они теряют веру в справедливость. А без этой веры невозможно построить здоровое и сильное общество. Мы должны помнить, что борьба с коррупцией – это не только задача следственных органов, но и обязанность каждого гражданина. Важно не молчать, если вы стали свидетелем правонарушения, важно поддерживать ценности честности и справедливости.

Самыми резонансными остаются коррупционные преступления, совершенные в сферах образования и миграционной политики.

– Такие дела показывают, что коррупция может проникать в самые разные сферы, где она особенно губительна. Например, в этом году мы расследовали уголовное дело в отношении специалиста по учебно-методической работе, который получал взятки за выдачу сертификатов о знании русского языка, фактически способствовал незаконной миграции.

Общественный резонанс в текущем году получило и уголовное дело в отношении шестерых местных жителей, которые предлагали взятку сотрудникам ПАО «Россети-Юг» за, скажем так, лояльное к себе отношение. Размер взятки был эквивалентен 1 миллиону рублей и давался в криптовалюте. Этот случай показал, что коррупция может принимать самые современные формы, и мы готовы к таким вызовам.

Другой пример – дело заместителя начальника отдела миграции, который требовал взятку за непривлечение предпринимателя к ответственности. Эти случаи – напоминание, что бороться с коррупцией нужно не только наказанием, но и созданием механизмов, исключающих возможность для таких преступлений.

Можно ли искоренить коррупцию? Дмитрий Буравцов уверен, что да. Для этого, по его словам, нужно улучшать системы контроля, повышать прозрачность государственных процессов, развивать культуру нулевой терпимости к коррупции.

– Анализируя следственную практику, мы понимаем, что только сообща со всеми заинтересованными сторонами, в том числе обществом, мы сможем победить это зло. Граждане, видя нашу работу, должны знать, что их обращение будет услышано, их заявление будет рассмотрено, а преступление – расследовано. Виновные должны и понесут заслуженное наказание. Я уверен: коррупция не является неустранимой проблемой. Это серьёзный вызов, но он нам по силам. Главное – не оставаться равнодушными и действовать решительно.

Подготовлено совместно с пресс-службой СУ СК России по Волгоградской области

Материал подготовлен в рамках проекта «Общество без коррупции – основа сильного региона»