Глава региона продлил полномочия замов Бахина и Дорждеева

Губернатор Волгоградской области продлил полномочия первого заместителя губернатора Валерия Бахина и первого заместителя губернатора Александра Дорждеева, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Ранее 3 декабря, напомним, губернатор Волгоградской области подписал постановление, продлевающее полномочия вице-губернатора Евгения Харичкина.
В обладмине также сообщают, что с 9 декабря при участии профильных комитетов Волгоградской областной думы стартует работа по рассмотрению кандидатур на должности руководителей органов исполнительной власти региона.