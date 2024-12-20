Двенадцать нестационарных торговых объектов, в том числе и одно кафе, планируют снести в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», конкурс по отбору подрядной компании для этих целей на сайте госзакупок разместило районное муниципальное учреждение. Согласно размещенной в открытом доступе информации, торговые точки должны быть демонтированы до 27 декабря 2024 года.
В список объектов, которые планируется снести, попали:
- Кафе-закусочная на ул. Грамши, 4д площадью 157 кв.м.;
- Торговый объект по ул. Могилевича, 2а;
- Торговая точка на ул. Могилевича, 2а;
- Павильон с вывеской «Горячая выпечка» у рынка ТЗР;
- Павильон без вывески по ул. Тракторостроителей, 1;
- Киоск напротив дома №7 по ул. им. Костюченко;
- Киоск и холодильное оборудование по ул. Луговского, в торце дома №11;
- Павильон с вывеской «Разливные напитки» по ул. им. Академика Бардина, в торце жилого дома № 17;
- Павильон с вывеской «Горячие пирожки» по ул. им. Академика Богомольца, 6г;
- Павильон «CHEXLOFF» по ул. им. Академика Богомольца, 6г;
- Павильон с вывеской «Булочки.Хлеб.Лаваш» по ул. им. Академика Богомольца,6г;
- Торговый павильон по ул. им. Дзержинского, 3.
В настоящее время конкурс по отбору подрядчика, который произведет демонтаж перечисленных объектов, находится на завершающей стадии. К сносу рабочие должны будут преступить сразу после подписания контракта. За услуги районное МБУ готово заплатить 1,2 млн рублей.