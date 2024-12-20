Экономика

Снос десятка торговых павильонов и одного кафе наметился на севере Волгограда

Экономика 20.12.2024 19:29
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20.12.2024 19:29


Двенадцать нестационарных торговых объектов, в том числе и одно кафе, планируют снести в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», конкурс по отбору подрядной компании для этих целей на сайте госзакупок разместило районное муниципальное учреждение. Согласно размещенной в открытом доступе информации, торговые точки должны быть демонтированы до 27 декабря 2024 года. 

В список объектов, которые планируется снести, попали: 

  • Кафе-закусочная на ул. Грамши, 4д площадью 157 кв.м.;
  • Торговый объект по ул. Могилевича, 2а;
  • Торговая точка на ул. Могилевича, 2а;
  • Павильон с вывеской «Горячая выпечка»  у рынка ТЗР;
  • Павильон без вывески по ул. Тракторостроителей, 1;
  • Киоск напротив дома №7 по ул. им. Костюченко;
  • Киоск и холодильное оборудование по ул. Луговского, в торце дома №11;
  • Павильон с вывеской «Разливные напитки» по ул. им. Академика Бардина, в торце жилого дома № 17;
  • Павильон с вывеской «Горячие пирожки»  по ул. им. Академика Богомольца, 6г; 
  • Павильон «CHEXLOFF» по ул. им. Академика Богомольца, 6г;  
  • Павильон с вывеской «Булочки.Хлеб.Лаваш» по ул. им. Академика Богомольца,6г;
  • Торговый павильон по ул. им. Дзержинского, 3. 

В настоящее время конкурс по отбору подрядчика, который произведет демонтаж перечисленных объектов, находится на завершающей стадии. К сносу рабочие должны будут преступить сразу после подписания контракта. За услуги районное МБУ готово заплатить 1,2 млн рублей. 

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