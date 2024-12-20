



Двенадцать нестационарных торговых объектов, в том числе и одно кафе, планируют снести в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», конкурс по отбору подрядной компании для этих целей на сайте госзакупок разместило районное муниципальное учреждение. Согласно размещенной в открытом доступе информации, торговые точки должны быть демонтированы до 27 декабря 2024 года.

В список объектов, которые планируется снести, попали:

Кафе-закусочная на ул. Грамши, 4д площадью 157 кв.м.;

Торговый объект по ул. Могилевича, 2а;

Торговая точка на ул. Могилевича, 2а;

Павильон с вывеской «Горячая выпечка» у рынка ТЗР;

Павильон без вывески по ул. Тракторостроителей, 1;

Киоск напротив дома №7 по ул. им. Костюченко;

Киоск и холодильное оборудование по ул. Луговского, в торце дома №11;

Павильон с вывеской «Разливные напитки» по ул. им. Академика Бардина, в торце жилого дома № 17;

Павильон с вывеской «Горячие пирожки» по ул. им. Академика Богомольца, 6г;

Павильон «CHEXLOFF» по ул. им. Академика Богомольца, 6г;

Павильон с вывеской «Булочки.Хлеб.Лаваш» по ул. им. Академика Богомольца,6г;

Торговый павильон по ул. им. Дзержинского, 3.

В настоящее время конкурс по отбору подрядчика, который произведет демонтаж перечисленных объектов, находится на завершающей стадии. К сносу рабочие должны будут преступить сразу после подписания контракта. За услуги районное МБУ готово заплатить 1,2 млн рублей.