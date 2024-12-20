Под Волгоградом скотовод перегородил электроизгородью доступ к реке

Подход к реке Добрая в Суровикинском районе Волгоградской области оказался перегорожен электроизгородью, которую установил местный житель. Как сообщили V102.RU в Цимлянском отделе рыбоохраны, мужчина использовал электропастуха в прибрежной полосе с целью выпаса скотины.

Препятствие у хутора Попов-2, которое закрыло доступ местного населения к речке, обнаружили сотрудники Росрыболовства. Установлено, что электроизгородь установил местный житель. При этом мужчина не имел никаких законных прав на единоличное использование земельного участка, который он огородил.

- Гражданином самовольно занята часть земельного участка, произведен монтаж электроизгороди (электропастуха), которая препятствует доступу граждан к реке Добрая, а также способна причинить вред жизни и здоровью людей, - сообщили в Цимлянском отделе рыбоохраны.

Суровкинский районный суд обязал мужчину освободить земельный участок и демонтировать незаконную электроизгородь.

Фото из архива V102.RU