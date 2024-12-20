В Волгограде сотрудники ФСБ отмечают профессиональный праздник





В Волгограде сегодня, 20 декабря, сотрудники регионального управления ФСБ России отмечают свой профессиональный праздник. Именно работники специальной службы госбезопасности традиционно находятся на передовой борьбы с организованной преступностью и предателями, последовательно отстаивая интересы нашей страны.

С утра с поздравлением в адрес всех сотрудников ФСБ России выступил президент Владимир Путин:



– На протяжении многовековой истории нашей Родины органы безопасности были её верной, прочной опорой. И сегодня наш долг – вспомнить славный и героический путь отечественных спецслужб, почтить память ветеранов, которые спасали жизни людей, защищали свободу и независимость нашей страны, в том числе внесли огромный вклад в Победу над нацизмом, 80-летие которой мы торжественно отметим в мае наступающего года.

Отрадно, что нынешнее поколение сотрудников органов безопасности бережно хранит и развивает лучшие традиции своих предшественников, добивается новых результатов, действует наступательно, грамотно и ответственно.

От имени граждан России благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления специальных программ за компетентность и мужество, за верность долгу и высокую самоотдачу, за стремление максимально эффективно выполнить поставленные задачи.

Особые слова признательности – тем, кто сегодня решительно действует на Донбассе и в Новороссии, на линии боевого соприкосновения и в приграничных регионах, участвует в эффективных рейдах в тылу противника, по линии наших разведывательных структур добывает ценную информацию, необходимую для защиты Отечества, для безопасности мирных граждан, для достижения всех целей специальной военной операции, для укрепления технологического, экономического суверенитета России, наших позиций в мире.

Подчеркну, сегодня мы сталкиваемся с целым рядом серьёзных вызовов. А значит, вы должны серьёзно повысить качество работы по всем основным направлениям.

Ключевой задачей остаётся борьба с терроризмом. Прошу все спецслужбы, и прежде всего ФСБ, работать в сфере антитеррора предельно собранно и жёстко, задействовать весь накопленный опыт. А Национальному антитеррористическому комитету – чётко координировать эти усилия, планировать превентивные меры, повышенное внимание уделять защите стратегических военных и гражданских объектов.

Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки, в первую очередь военной. Чёткими и системными должны быть ваши действия в войсках, особенно в частях, участвующих в специальной военной операции. В целом следует оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, активно бороться с теми, кто организует диверсии и теракты, выявлять шпионов и предателей.

Особые требования здесь предъявляются к Пограничной службе ФСБ. Ваша задача – и дальше наращивать техническую оснащённость и мобильность погранорганов, комплектовать их подготовленными кадрами и, конечно, отлаживать взаимодействие с армейскими частями и подразделениями других силовых структур.

Повышение уровня безопасности нашего общества прямо зависит от решительной борьбы с экстремизмом. Те, кто разжигает национальную рознь и религиозную нетерпимость, пытается дестабилизировать, ослабить страну изнутри, должны держать ответ по всей строгости закона.

Более активно и наступательно нужно бороться с преступлениями в сфере экономики, с любыми проявлениями коррупции, повышать уровень защиты информационной инфраструктуры и ресурсов, безопасность крупных общественно-политических и международных мероприятий, поддерживать бесперебойную работу систем государственного и военного управления, обеспечивать надёжное контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК и всего процесса работы над нашими перспективными системами вооружений. Уверен, что в решении этих задач сотрудники спецслужб России всегда будут на высоте.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям в адрес сотрудников УФСБ России по Волгоградской области и желает современным чекистам успеха в их нелёгкой, но важной для России работе.