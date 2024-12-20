Общество

Новогоднее путешествие из Волгограда с Drivee

Общество 20.12.2024 13:08 Реклама
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20.12.2024 13:08 Реклама


Длинные новогодние каникулы — самое время для спонтанных маленьких путешествий. Из тех, что длятся пару дней, а запоминаются надолго. И ключевое тут «спонтанные». Без привязки к расписанию, без долгого планирования. Решили — поехали. И это вполне реально, если воспользоваться междугородними поездками в Drivee.
Лень всему голова
Каникулы на то и каникулы, чтобы лениться всласть. Поздно вставать, делать только то, что хочется, и ни о чем не переживать. И первые несколько дней ничего другого и не захочется. И даже думать о том, чтобы собираться, напрягаться, куда-то ехать, и вообще шевелиться, не хочется.
Но день на четвертый тело уже отдохнет, а разум потребует впечатлений, общения, веселья и гостей. И не беда, если друзья, по которым соскучились, живут в соседнем городе. Нужно будет просто взять телефон, открыть на нем Drivee и выбрать нужное направление и заказать поездку.
То же самое можно сделать, если вам просто захочется развеяться и поехать погулять в другой город. Вокруг Волгограда много интересных мест. 
Для короткой однодневной поездки можно выбрать природный парк «Донской» и любоваться на меловые горы. Там же можно посмотреть Иловлинский музей казачьего быта.
Чуть больше времени можно провести в природном парке «Щербаковский» недалеко от Камышина. Кстати, и в Камышин — старый, красивый купеческий город —  тоже стоит заглянуть. 
Или, например, можно поехать погулять в Серафимович — небольшой старинный город на берегу Дона, который был основан когда-то как казачья станица. И с тех пор там сохранилось много интересных исторических памятников.
Главное — определиться с направлением, а дальше все будет будто само собой.
Как это работает
После того, как вы определитесь с направлением, предложите свою цену за поездку в приложении Drivee. Для этого там есть специальная графа. Водители увидят ваш заказ и сразу откликнутся, если цена им покажется справедливой, или предложат свою. Поскольку они видят и начальную, и конечную точки маршрута, им проще оценить свои силы и возможности.
Обо всех деталях поездки пассажиры договариваются напрямую с водителем. Кстати, его нужно будет предупредить, если с вами будут дети или животные. О крупном или негабаритном багаже тоже стоит заранее сказать.
Оплатить поездку можно наличными или переводом. В некоторых городах, например, в Камышине можно оплатить поездку картой. Цена, о которой вы договорились, остается неизменной, безотносительно пробок, погодных условий и т.д.
Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play и AppGallery (0+).
Drivee — сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами. 
Фото: freepik.com
Реклама. ООО «ИН14». ИНН 1435308804. drivee.com

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