Политика

Андрей Бочаров продлил полномочия заместителя-орденоносца

Политика 03.12.2024 12:39
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03.12.2024 12:39


Андрей Бочаров сегодня, 3 декабря, продлил полномочия действующего вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Евгения Харичкина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградского обладмина, кандидатура Харичкина утверждена главой региона на новый пятилетний срок. Соответствующе постановление подписано губернатором. 

Напомним, что в августе этого года Президент России Владимир Путин наградил Евгения Харичкина орденом Дружбы.  Как ранее сообщало ИА «Высота 102», удостоен госнаграды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Отметим, что по сведениям источников информагентства, продление полномочий Евгения Харичкина – не единственное кадровое решение Андрея Бочарова, которое будет опубличено сегодня, 3 декабря. В течение дня ожидаются новые назначения ключевых заместителей первого лица региона. 

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