Андрей Бочаров продлил полномочия заместителя-орденоносца





Андрей Бочаров сегодня, 3 декабря, продлил полномочия действующего вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Евгения Харичкина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградского обладмина, кандидатура Харичкина утверждена главой региона на новый пятилетний срок. Соответствующе постановление подписано губернатором.

Напомним, что в августе этого года Президент России Владимир Путин наградил Евгения Харичкина орденом Дружбы. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», удостоен госнаграды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Отметим, что по сведениям источников информагентства, продление полномочий Евгения Харичкина – не единственное кадровое решение Андрея Бочарова, которое будет опубличено сегодня, 3 декабря. В течение дня ожидаются новые назначения ключевых заместителей первого лица региона.