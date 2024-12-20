Альфа-Банк открыл современный офис в Центральном районе Волгограда





Альфа-Банк расширяет географию своего присутствия в Волгоградской области. Современный и технологичный офис «Царицынский» торжественно открыл свои двери в самом центре Волгограда после переезда. Это шестой офис банка в городе-герое и третий в Центральном районе. Всего сеть в области насчитывает двенадцать офисов, которые полностью соответствуют стандартам банка и ДНК-бренда.

В ярком и динамичном офисе «Царицынский» есть место и современным цифровым технологиям, и важному для многих клиентов живому общению. Здесь можно получить информацию о любой услуге Альфа-Банка: оформить кредит, дебетовую или кредитную карту, ипотеку или познакомиться с продуктами для бизнеса. Сотрудники помогут клиенту, вне зависимости от региона его проживания. Как и в большинстве офисов, здесь будут рады клиентам с домашними питомцами.

– Новое помещение полностью соответствует стандартам отделений Альфа-Банка – оно современное, яркое. Важно, что оно находится в привычном месте, и мы можем решать вопросы наших клиентов без перерыва в обслуживании на длительный ремонт. Центральный район Волгограда — это «парадный фасад» города, район, любимый горожанами и гостями. Здесь сосредоточение активной деловой жизни, здесь ключевые ВУЗы, с которыми сотрудничает банк. Не секрет, что работе со студентами мы уделяем и будем уделять огромное внимание в наступающем году. Поэтому обновленный офис в привычном месте – дань уважения городу и его жителям, – отметил региональный управляющий Альфа-Банка в Волгоградской области Глеб Каширин.





Офис расположен по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И.Ленина, 2

вс: выходной Время работы: пн–пт: 09:00-20:00 / сб: 10:00-18:00,вс: выходной

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Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 7 месяцев 2024 года согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка составила 100,3 млрд руб. Клиентская база составляет более 1,8 млн корпоративных клиентов и 33,8 млн физических лиц по состоянию на июль. Альфа-Банк развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и более 2500 городов с доставкой.