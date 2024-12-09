



Жителей городов Краснослободск и Волжский Волгоградской области водители ряда межмуниципальных маршрутов ошарашили сегодня, 9 декабря, новостью о предстоящей реформе. Как сообщили ИА «Высота 102» читатели, уже через неделю маршрутки и автобусы, связывающие эти города с Волгоградом, изменят схему движения. Причем не в интересах людей.

Напомним, ранее региональные власти несколько раз пытались реализовать схему по сокращению маршрутов движения нескольких пригородных маршруток, которые связывают Волгоград с Волжским и Краснослободском. Планировалось урезать маршруты движения маршруток №№123, 159, 160 и 260 новой конечной - на Нижнем Тракторном. Маршрутку №174 хотели пустить только до железнодорожного вокзала. Последний раз чиновники намеревались реализовать данную схему с февраля 2024 года, но тогда против этого замысла выступали и перевозчики, и пассажиры. В частности, предприниматели предупреждали, что транспортная реформа может уничтожить их бизнес и оставить без работы водителей. Но больше всего возмущались люди, для которых поездка по сокращенному маршруту вылилась бы в дополнительную трату времени и денег.

Перевозчики также заявляли об отсутствии оборудованных мест для стоянок в случае осуществления планов по урезанию схем движения пригородных маршруток, а также транспортных узлов. В особенно сложном положении оказались бы жители Волжского и Краснослободска. Им для поездок на работу и учебу приходилось бы делать несколько пересадок на общественном транспорте Волгограда, который и так переполнен в часы пик. Но то, чего так боялись люди, все-таки произошло.



Тогда, напомним, вопрос изменения межмуниципальных маршрутов затих в декабре 2023 года – об отложении процесса сокращения пригородных маршруток облкомтранс сообщал аккурат 12 месяцев назад. Однако, сегодня стало известно о том, что власти вернулись к намеченному ранее плану.

– Ехала сегодня на маршрутке №174 на работу, и нам водитель объявил, что с 16 декабря маршрутка изменит схему движения. Теперь половину пути урежут – вместо конечной «Акварель» нас начнут высаживать на автовокзале. От такой новости половина пассажиров чуть в обморок не попадали, – рассказала редакции информагентства жительница Краснослободска.

По мнению пассажиров, изменение транспортной схемы превратит и так весьма непростой путь в переполненных маршрутках до работы в настоящую каторгу. Дорога займет в разы больше времени из-за вынужденных пересадок.

– Уже боюсь представить свой новый путь до работы по утрам, – сетует женщина. – Для нас, пассажиров, сегодня грянуло страшное и сбывается самый наш жуткий сон.

ИА «Высота 102» обратилось за разъяснениями в областной комитет транспорта и дорожного хозяйства. Здесь не стали отрицать информацию, озвученную пассажирам, – нововведения коснутся маршрутов №№ 123т, 160, 260, 159, 110, 149.2.Т, 149.3.Т, 246 и 174.

По убеждению чиновников, корректировка позволит снизить нагрузку транспортного потока на дорогах Волгограда.

– В пределах городской черты прежняя схема движения выше указанных межмуниципальных маршрутов повторяла существующие внутригородские маршруты общественного транспорта. Корректировка схемы позволит устранить дублирование и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть. При этом пассажиры в районе транспортно-пересадочного узла будут иметь возможность воспользоваться удобным городским маршрутом, – пояснили в областном комитете.

В облкомдортрансе добавляют, что за последние несколько лет в Волгограде на улицы вышло более 500 единиц нового общественного транспорта. Это, по мнению чиновников, позволило существенно расширить сеть городских маршрутов, увеличить количество подвижного состава и сократить интервал движения.