



В Волгограде оперативники регионального управления ФСБ России задержали по месту жительства 34-летнего мужчину, который, как стало известно ИА «Высота 102», не только открыто поддерживал действия преступного киевского режима, но и призывал к насильственным действиям в отношении россиян. Экстремистскую деятельность волгоградец развернул в социальных сетях.





– Сотрудниками УФСБ России совместно с ГУ МВД России по Волгоградской области выявлен и задержан житель Волгограда, причастный к распространению посредством Сети «Интернет» материалов экстремистского характера, – прокомментировали «высоте 102» в пресс-службе регионального управления ФСБ. – В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что мужчина публиковал высказывания, поддерживающие действия Украины и побуждающие применять насилие в отношении граждан РФ.

В отношении волгоградца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Оно расследуется следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области.

– В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – уточняют в управлении.

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области