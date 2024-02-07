Расследования

ФСБ задержала волгоградца за поддержку Украины и призывы к расправе над россиянами

Расследования 07.02.2024 09:55
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07.02.2024 09:55


В Волгограде оперативники  регионального управления ФСБ России задержали по месту жительства 34-летнего мужчину, который, как стало известно ИА «Высота 102», не только открыто поддерживал действия преступного киевского режима, но и призывал к насильственным действиям в отношении россиян. Экстремистскую деятельность волгоградец развернул в социальных сетях.


   

Сотрудниками УФСБ России совместно с ГУ МВД России по Волгоградской области  выявлен и задержан житель Волгограда, причастный к распространению посредством  Сети «Интернет» материалов экстремистского характера, – прокомментировали «высоте 102» в пресс-службе регионального управления ФСБ. – В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено,              что мужчина публиковал высказывания, поддерживающие действия Украины и побуждающие применять насилие в отношении граждан РФ.

В отношении волгоградца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК России – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Оно расследуется следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области. 

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – уточняют в управлении. 

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области

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