Общество

Арестованный глава района Волгоградской области добровольно покинул пост

Общество 20.12.2024 12:27
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20.12.2024 12:27


Сегодня, 20 декабря, Еланской районной думой Волгоградской области принято решение о досрочном прекращении полномочий главы района Дмитрия Литвинова по собственному желанию. Об этом сообщили V102.RU в администрации Еланского района. 

Как ранее сообщалось информагенством, временно исполнять обязанности главы муниципального района будет Александр Бондаренко. С 2012 года Бондаренко являлся заместителем главы и курировал вопросы социальной сферы: образование, здравоохранение, опеку и попечительство, спорт и культура, работу с молодежью.

В администрации подчеркнули, что что администрация Еланского муниципального района, муниципальные предприятия и учреждения продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, 12 декабря глава Еланского района Дмитрий Литвинов был арестован по решению суда до 11 февраля. Руководителю района вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Коллаж Павла Мирошкина / V102.RU

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