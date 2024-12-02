ГИБДД Волгоградской области возглавил новый начальник Эдуард Загоруйко





В ГУ МВД России по Волгоградской области произошли очередные изменения в руководящем составе. Как сообщает ИА «Высота 102», приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 28 ноября на должность начальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения регионального ГУ МВД России назначен подполковник полиции Эдуард Загоруйко.

– Эдуард Викторович родился в 1971 году в Республике Северная Осетия. Имеет высшее образование. Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году в должности милиционера отдельного полка ППСМ при МВД СССР, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В разное время новый начальник волгоградского областного ГИБДД занимал должности в Управлении государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Саратовской области.

Имеет ведомственные награды за отличную службу.

Отметим, что это второй высокопоставленный полицейский прибывший на службу в Волгоград из Саратовской области за последний месяц. В ноябре из Саратова на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области переведена Юлия Рыжкова. Соответствующий Указ 6 ноября 2024 года подписал Президент России Владимир Путин.

Фото: ИА «СарИнформ»