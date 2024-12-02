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В Волгограде здание ЦУМа признано аварийным

Главное 02.12.2024 16:34
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02.12.2024 16:34


В Волгограде компания АО «Приволжтрансстрой» подвела итоги инструментального обследования Центрального универмага. Как сообщает ИА «Высота 102», по итогу экспертизы специалисты признали памятник архитектуры регионального значения аварийным.

- В соответствии с заключением, техническое состояние части объекта признано аварийным в связи с плохим состоянием колонн I, II, III и IV этажей и ограниченно работоспособным состоянием части внутренних и наружных стен. В этой связи будут внесены изменения в проектную документацию и восстановительные работы будут продолжены, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Напомним, ранее компания «Приволжтрансстрой» выиграла аукцион на право реконструкции здания ЦУМа стоимостью 2,4 млрд рублей. Весной 2024 года организация приступила к строительным работам, однако 12 июля вынуждена была приостановить реализацию проекта.

Как выяснилось, во время реконструкции вскрылись многочисленные дефекты в несущих конструкциях сооружения.

- При плановом демонтаже облицовочных слоёв колонн выявлены критические дефекты монолитных железобетонных конструкций на первом, втором и третьем этажах. Наибольшая степень развития дефектов зафиксирована в нижних частях данных конструкций, - говорится в уведомлении о приостановке строительных работ, размещённом на Госзакупках.

Специалисты также обратили внимание на то, что защитный слой бетонных перекрытий имеет рыхлую структуру и разрушается от лёгкого прикосновения инструмента. Кроме того, стальные стержни подвержены сильной коррозии, на отдельных участках выпучены или же и вовсе полностью разрушены. Обнаруженные трещины имеют значительную ширину раскрытия, часть из них пересекают продольную арматуру.

В результате, из-за очевидных признаков аварийности строительная компания была вынуждена заказать инструментальную экспертизу сооружения.

По информации АО «Приволжтрансстрой», обнаружить дефекты до начала работ было физически невозможно. В настоящее время специалистам предстоит скорректировать перечень запланированных работ для сохранения и приспособления для современных нужд памятника архитектуры.

Отметим, насколько сильно корректировка проекта скажется на стоимости его реализации в настоящее время не сообщается.

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