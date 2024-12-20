Андрей Бочаров принимает участие в заседании Госсовета с Владимиром Путиным





Губернатор Волгоградской области сегодня, 20 декабря, принимает участие в заседании Государственного совета под руководством президента Владимира Путина, посвященном вопросам поддержки семей.

Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе заседания планируется обсуждение итогов Года семьи, необходимости принятия дополнительных мер для улучшения демографической ситуации в стране, укрепления семейных ценностей. Кроме того, об этом отдельно говорил глава государства в ходе Прямой линии накануне, обсуждению подлежат меры, направленные на повышение престижа многодетности.

Открывая заседание Госсовета, Владимир Путин обозначил основные направления работы, включая внедрение новых инструментов поддержки российских семей, решение вопросов, связанных с сохранением репродуктивного здоровья и повышения рождаемости, улучшением инфраструктуры для жизни, и другие.

Фото: kremlin.ru