Расследования

Признала вину: сбившей четверых школьников волгоградке грозит до двух лет колонии

Расследования 27.06.2024 18:18
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27.06.2024 18:18


Жительница Волгограда, сбившая четверых подростков у школы № 1 в Тракторозаводском районе, ожидает суда. Как сообщает V102.RU, ей грозит до двух лет колонии. 



— Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в инкриминируемом деянии фигурантка дела полностью признала. 

Материалы будут рассматриваться по существу в Тракторозаводском районном суде. 

— В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий — запрета управлять автомобилем с изъятием водительского удостоверения, — добавила Черединина. 

По версии следствия, 11 апреля 2024 года примерно в 10.00 обвиняемая за рулем автомобиля Renault Duster,  двигавшись по проезжей части на улице Ополченской напротив дома № 47 наехала на переходивших дорогу по пешеходному переходу двух 11-летних девочек и мальчиков в возрасте 11-ти и 12-ти лет.   

В результате аварии одна из девочек получила травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью, остальным несовершеннолетним по итогам экспертиз установлен вред здоровью средней тяжести.

Напомним, ДТП на севере Волгограда зафиксировал регистратор одной из машин, следовавших во встречном направлении. 

Скриншот видео: «Треш Волгоград» / t.me

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