



Правительство РФ утвердило индексы изменения платы за услуги ЖКХ в регионах России. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, в Волгоградской области с 1 июля средний индекс повышения стоимости коммуналки составит 13,8%.

Среди всех регионов России меньше всего повысятся тарифы в двух регионах – в Ненецком автономном округе и в Чечне. В этих субъектах повышение составит всего 9%. Резкий рост стоимости услуг ЖКХ произойдет в республике Северная Осетия – Алания (20,5%).



В соседних с Волгоградской областью регионах стоимость услуг ЖКХ вырастет по-разному. Например, в Астраханской области этот показатель составит 12,4%, в Ростовской – 11,9%, а в Воронежской – 13,1%. В Калмыкии плата за коммуналку увеличится на 15,1%.

Напомним, тарифы ЖКХ в Волгоградской области, как и во всех регионах России, выросли с 1 октября 2026 года. Льготный тариф на питьевую воду и водоотведение стал больше на 5 руб. 01 коп; водоотведение подорожало на 3 руб. 23 коп. Льготные тарифы на теплоснабжение и на горячую воду увеличились на 13,9%. Стоимость электроэнергии для горожан, пользующихся газовыми плитами, выросла на 76 копеек.

К слову, изначально предельный индекс изменения коммунальной платы правительством России для Волгоградской области был определен на уровне 9,4%. Однако в конце сентября кабмин увеличил этот показатель до 11,2%.





